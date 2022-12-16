العين يقصي الوحدة ويتأهل لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس "أبوظبي الإسلامي"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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تأهل العين لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد تعادله 1-1 مع الوحدة في إياب الدور ربع النهائي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على أرضية ستاد آل نهيان بأبوظبي.

واستفاد العين حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة من أفضلية التسجيل خارج ملعبه بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله البرازيلي جواو بيدرو مستغلاً خطأ فادح من الحارس خالد عيسى بعدما سقطت الكرة من بين يديه لتسقط أمام بيدرو الذي وضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 25.

وأهدر لاعبو الوحدة فرصاً عدة لمضاعفة النتيجة بعدما فرض الفريق أفضليته على مجريات الشوط الأول بالكامل.

وتغير الحال في الشوط الثاني بعدما انتفض العين وسيطر على مجريات الأمور وسط تراجع في أداء العنابي، وصنع لاعبو العين أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وترجم العين أفضليته في الشوط الثاني إلى هدف التعادل الذي منحه بطاقة الصعود للمربع الذهبي عن طريق المغربي سفيان رحيمي الذي ارتقى لعكسية بندر الأحبابي جهة اليمين، وضعها رحيمي رأسية في الشباك في الدقيقة 72.

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