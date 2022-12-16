الشارقة يتعادل مع خورفكان ويواجه الجزيرة في نصف نهائي الكأس

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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ضرب الشارقة موعداً مع الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعادل إياباً مع خورفكان على ملعبه بهدف لكل فريق، ليستغل الشارقة نتيجة فوزه خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويبلغ المربع الذهبي من هذه المسابقة.

أحرز هدف الشارقة خلال مباراة خورفكان الغيني عثمان كمارا في آخر لحظات الشوط الأول، وعدل للنسور مدافع الشارقة ماركوس فينسيوس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 67، في اللقاء الذي أداره الحكم عمار الجنيبي.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف متأخر جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب عثمان كمارا بعدما استغل الخروج الخاطئ لحارس خورفكان أحمد حمدان، ليحول كمارا الكرة المرسلة من خالد الظنحاني برأسه هدف أول كسر به الضيوف النتيجة السلبية، والتي كادت أن تنهي الحصة الأولى والتي لم تشهد أي فرص حقيقية على مرمى الفريقين.

وخلال الشوط الثاني عدل خورفكان النتيجة في الدقيقة 67 عبر "نيران صديقة" بعدما حاول ماركوس فينسيوس إبعاد إحدى الكرات من منطقة الخطر لكنه أسكنها شباك الحارس عادل الحوسني عن طريق الخطأ، بعدما ضغط عليه مهاجم خورفكان رامون لوبيز لتصبح النتيجة تعادل بهدف.

وتمكن حارس الشارقة عادل الحوسني من صد أخطر كرات المباراة من التسديدة القوية للاعب خورفكان مهدي عبيد في الزاوية التسعين لكن الحوسني تمكن وبالخبرة من إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء على تعادل بهدف لكل فريق.

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