الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

المصدر: وام

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فازت الإمارات باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "FIFA 2023"، بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الملف الذي تقدمت به الإمارات الأفضلية على باقي الملفات الأخرى.

وكانت الإمارات تقدمت بملف الترشح لاستضافة البطولة في فبراير الماضي، وسط منافسة مع العديد من طلبات الترشح الأخرى من سيشل وكولومبيا وتايلاند.

ونال الملف الإماراتي الذي احتوى على 117 صفحة، وحمل عنوان "نحن جاهزون" ثقة الاتحاد الدولي، وهو دليل على المكانة الدولية الكبيرة التي تحظى بها الإمارات كوجهة رياضية عالمية.

وتُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد أن استضافة نسخة 2009 بدبي، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال، الذي يُقام كل عامين، قد أقيم في روسيا 2021 وشارك فيها منتخب الإمارات.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم و"فيفا".

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن فوز ملف الإمارات باستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 دليل على ثقة الأسرة الدولية للعبة الشعبية بما تمتلكه الإمارات من قدرات في التنظيم الآمن والناجح.

وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة في جميع الأحداث الرياضية التي نظمتها، كما أنها المكان الذي يقصده نجوم العالم والجمهور الرياضي، وفوزها باستضافة مونديال الكرة الشاطئية يعد نجاحا جديد للرياضة الإماراتية.

وقال الإمارات عاصمة للرياضة العالمية وملتقى النجوم، وتقام في ربوعها أنشطة متنوعة ومسابقات كبيرة، لذلك فإن فوز ملفنا نتيجة طبيعية لما تمتلكه دولتنا من مميزات متقدمة جدا في جميع المجالات، فضلاً عن وجود جاليات من مختلف الثقافات والجنسيات تهوى جميع الرياضات، ومنها كرة القدم الشاطئية التي لها سحر خاص”.

وثمن رئيس الاتحاد دعم القيادة الرشيدة للرياضة مؤكداً أن هذا الدعم وراء كل النجاحات التي تحققها الاتحادات الرياضية في استضافة البطولات القارية والدولية، كما أنه دليل آخر على أهمية الرياضة في حياة شعبنا والمقيمين على أرض الدولة.

وقال " نسعى إلى وضع كرة القدم الشاطئية الإماراتية على الخارطة الدولية، وجعلها من الأنشطة المهمة في الدولة، ومنتخب الإمارات أصبح واحداً من المنتخبات العالمية المعروفة، ونحن فخورون بنجومه وحرصهم وتفانيهم في العطاء والأداء"؟

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل لجنة كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة ودورها الكبير في تطوير العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن خطة تطوير هذه اللعبة جزء أساسي من استراتيجية اتحاد الكرة 2038.

وأعرب علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الكرة الشاطئية عن سعادته بفوز الإمارات باستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، مؤكداً أن العالم سيشهد نسخة مميزة من جميع الجوانب، وأن نجوم الشاطئية وجمهورها سيقضون أوقاتاً ممتعة ومثيرة في الإمارات.

وقال "الخبرات الموجودة في الإمارات قادرة على تقديم نسخة لمونديال الشاطئية أقل ما يقال عنها استثنائية، لتوافر كل عناصر النجاح".

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