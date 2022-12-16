النصر والجزيرة إلى المربع الذهبي لكأس «ADIB»

المصدر: دبي-عدنان الغربي، أبوظبي- أحمد عيسى

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تأهل النصر والجزيرة إلى المربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، وتغلب النصر على الظفرة ٢ - ١، أمس، باستاد زعبيل، في إياب ربع النهائي. سجل هدفي النصر المغربي عادل تاعرابت بالدقيقتين 41 و77، وأحرز للظفرة أحمد فوزي في الدقيقة 71.

وفاز الجزيرة على شباب الأهلي بركلات الترجيح 5 - 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. وتقدم الجزيرة عن طريق عمر تراوري في الدقيقة 37، وأدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق دا سيلفا في الدقيقة 51.

وتقدم بواسطة البديل دومبيا في الدقيقة 71، ونجح أشرف بن شرقي في إدراك التعادل للجزيرة بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وحسمت ركلات الترجيح فوز الجزيرة. ويلتقي اليوم الوحدة مع العين، وخورفكان مع الشارقة.

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