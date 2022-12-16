4 مباريات في افتتاح الأسبوع الـ13 لـ«الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بعد توقف استمر لنحو 20 يوماً تستأنف اليوم مباريات دوري الدرجة الأولى، بإقامة 4 مواجهات مهمة في افتتاحية لقاءات الجولة 13، في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة عصراً.

ويستقبل الجزيرة الحمراء ثالث ترتيب الدوري «21 نقطة» ضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير «6 نقاط» ويسعى الجزيرة الحمراء لمصالحة جماهيره وإلى تعويض هزيمة الجولة الماضية قبل التوقف أمام دبا الحصن المتصدر بنتيجة 1 - 2، وستكون مواجهة اليوم الثانية للمدرب البرازيلي فابيو الذي تم التعاقد معه خلفاً للمدرب الوطني معتز عبد الله، وسيخوض بفريق بينونة صاحب النقاط الست اللقاء من أجل مغادرة مركزه الحالي والذي سيقوده في نهاية المطاف إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لذلك فإن تصحيح الأوضاع مطلوب قبيل فوات الأوان.

هدف

في المباراة الثانية يستضيف العربي خامس الترتيب «20 نقطة» ضيفه العروبة الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى كل فريق إلى حصد العلامة الكاملة خصوصاً العربي الساعي لتشديد الضغط على أندية الصدارة وكان الفريق قد حقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على سيتي بهدف دون رد في وقت تعادل فيه العروبة على ملعبه أمام الذيد بهدفين لكل فريق ليواصل الفريق الأخضر نزيف النقاط ويلعب اليوم من أجل تصحيح الصورة المهزوزة وتقديم العرض الجيد في أم القيوين.

وفي اللقاء الثالث اليوم يلاقي مسافي السادس برصيد 18 نقطة فريق غلف اف سي الحادي عشر برصيد 16 نقطة ويلعب مسافي لتعويض هزيمته في المباراة الماضية أمام الإمارات بثلاثية نظيفة فيما يخوض غلف اف سي اللقاء بمعنويات الفوز على فرسان هيسبانيا في الدور التمهيدي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتأهل إلى ثمن نهائي الكأس الغالية.

وفي آخر مباريات اليوم يواجه الرمس «12 نقطة» ضيفه سيتي «8 نقاط» في لقاء يخص أندية المؤخرة.

وتقام غداً 4 مباريات ساخنة تجمع التعاون الذي يستقبل دبا الحصن المتصدر ويرحل حتا الوصيف إلى ملعب الذيد ويحل الإمارات ضيفاً على مصفوت في عجمان والحمرية يلاقي الفجيرة في الشارقة.

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