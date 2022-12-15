ركلات الترجيح تقود الجزيرة إلى نصف نهائي "أبوظبي الإسلامي"

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تغلبه على شباب الأهلي في إياب ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4 التي لجأ اليها الفريقان بعد إنتهاء الزمن الرسمي للقاء بذات نتيجة مباراة الذهاب 2-2، وقدم الفريقان مباراة متميزة ومتكافئة في الأداء، تمكن خلالها "فخر ابوظبي" في نيل بطاقة التأهل لنصف النهائي الذي يلتقي فيه المتأهل من الشارقة وخورفكان.

بدأ الشوط الأول بأفضلية الجزيرة في السيطرة وقيادة الهجمات التي شكل بها خطورة على مرمى شباب الأهلي من عدة فرص كان أولها تهديفة خلفان مبارك التي حولها ماجد ناصر إلى ركنية، ونشط شباب الأهلي بعد الجزء الأول من اللقاء وأهدر لاعبه كارتابيا فرصة التقدم من حالة إنفراد، وجاء الرد من الجزيرة بإحراز هدف التقدم عن طريق عمر تراوري في الدقيقة 37 والذي أنتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية بدأ شباب الأهلي بطريقة هجومية وتمكن سريعا من إدراك التعادل بواسطة دا سيلفا في الدقيقة 51، لتشتعل المواجهة بين الفريقين وسط هجمات متبادلة بحثا عن هز الشباك وأهدر الجزيرة عدة فرص بواسطة تراوري واشرف بن شرقي، ليأتي شباب الأهلي بعدها ويضيف هدف التقدم الثاني بواسطة البديل دومبيا في الدقيقة 71 من أول لمسة له للكرة بعد نزله بديلا، لكن صاحب الأرض نجح في إدراك التعادل بهدف من ركلة جزاء نفذها أشرف بن شرقي في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي، أنتهت عليه المواجهة لتفصل ركلات الترجيح بين الفريقين حول بطاقة التاهل والتي أنتهت لمصلحة الجزيرة وتأهله إلى نصف نهائي المنافسة.

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