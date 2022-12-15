4 مواسم جديدة.. شراكة بين طيران الإمارات و«إيه سي ميلان»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً من فريق «إيه سي ميلان» بالمقر الرئيسي لمجموعة الإمارات في دبي، والذي يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في دانة الدنيا ويشارك في كأس«سوبر دبي»، وأعلنت طيران الإمارات و«إيه سي ميلان» أمس عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد لأربعة مواسم أخرى، وتستمر طيران الإمارات كناقلة رسمية وشريك رئيسي لـ «الروسونيري» في علاقة ناجحة تعود إلى أكثر من 15 عاماً.

ضم وفد «إيه سي ميلان» المدرب ستيفانو بيولي وأعضاء من الفريق الأول وإداريين وممثلين عن المجموعة المالكة للنادي الإيطالي، وجاءت الزيارة للاحتفال بتمديد الشراكة، ووضع رؤية مشتركة لمزيد من التعاون مستقبلاً.

يستمر شعار طيران الإمارات الشهير«Fly Better» في الظهور بشكل بارز على أطقم تدريب «إيه سي ميلان» الأول للرجال وعلى قمصان اللعب في جميع المباريات الموسمية للنادي،كما ستظهر العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان الناشئين في أكاديميات النادي الوطنية والدولية حول العالم بهدف مشاركة القيم الإيجابية لكرة القدم من خلال مبادرات أكاديميات النادي، وبالإضافة إلى رعاية طيران الإمارات قميص النادي، يستمر عرض العلامة المميزة لطيران الإمارات في ملعب سان سيرو وفي أجنحة الضيافة وحجز التذاكر، بجانب حقوق تسويقية أخرى.

أول اتفاقية

وكانت طيران الإمارات وقعت أول اتفاقية رعاية مع «إيه سي ميلان» في سبتمبر 2007. وفي العام التالي، تم رفع العلاقة إلى الراعي الرسمي الرئيسي. وأبرمت صفقة رعاية القميص خلال موسم 2010 - 2011، لتربط بين طيران الإمارات مع الملايين من مشجعي الروسونيري في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، ظهرت العلامة التجارية لطيران الإمارات على قمصان «إيه سي ميلان» في 590 مباراة رسمية، سجل خلالها اللاعبون الذين يضعون شعار الناقلة 967 هدفاً.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع «إيه سي ميلان»، ونتطلع إلى مزيد من الفرص للتفاعل مع واحدة من أوسع قواعد المشجعين في العالم،واصلنا التزامنا بدعم النادي طوال 15 عاماً،ونعمل مع دخولنا في المرحلة التالية من علاقتنا على فرص مبتكرة لعرض أفضل ما في علامتينا التجاريتين، وشراكتنا مع «إيه سي ميلان» تكمل الاستثمارات الضخمة التي قمنا بها في إيطاليا على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال كاسبر ستايلسفيغ الرئيس التنفيذي للإيرادات في «إيه سي ميلان»: فخورون بتوسيع شراكتنا مع طيران الإمارات ومواصلة البناء على علاقتنا مع أكبر ناقلة دولية في العالم.وملتزمون، بالاستمرار في تعزيز علاقتنا بجمهورنا العالمي مع علامة تجارية قادرة على ربط العالم من مركزها العالمي في دبي.

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