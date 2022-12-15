ليفربول وميلان يودعان كأس سوبر دبي غداً

المصدر: وام

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تختتم مساء غد، منافسات بطولة كأس سوبر دبي 2022 لكرة القدم، بإقامة المباراة الرابعة والنهائية والتي تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

ولن تؤثر نتيجة مباراة الغد على تتويج أرسنال بلقب البطولة، الذي حسمه لمصلحته بعد تغلبه على ميلان 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ووصوله إلى النقطة الثامنة.

وخسر ليفربول وميلان مباراتهما الأولى في البطولة، حيث خسر ليفربول أمام أولمبيك 1-3 ليون الفرنسي، بينما خسر ميلان من أرسنال 1-2.

ويبحث كلا الفريقان عن فوزهما الأول في مواجهتهما المرتقبة غداً في ختام البطولة التي كانت بمثابة الإعداد للفرق الأربعة المشاركة قبل انطلاق الدوريات المحلية الأوروبية الرسمية بعد ختام كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يزج مدربا الفريقان يورجن كلوب في ليفربول وستيفانو بيولي في ميلان، بأفضل تشكيل متاح في ختام البطولة التي تحظى بإقبال ومتابعة جماهيرية عالية نظرا لشعبية الفرق المشاركة.

وستكون مباراة الغد المواجهة الأولى للبلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ميلان الحالي، أمام ليفربول فريقه السابق وزملائه القدامى بالفريق وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والإنجليزي جيمس ميلنر والإسباني تياجو ألكانتارا، في حين يعتمد ميلان على نجومه الكرواتي أنتي ريبيتش والفرنسي ياسين عدلي والإيطالي ساندرو تونالي وغيرهم.

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