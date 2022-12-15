النصر يبلغ نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: دبي - عدنان الغربي تصوير غلام كاركر

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بلغ النصر نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتغلبه على الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب إياب ربع النهائي على استاد زعبيل، وذلك بعد أن حسم مباراة الذهاب، الأحد الماضي، بثلاثية نظيفة.

وضرب العميد موعداً في المربع الذهبي مع الفائز في المباراة التي تجمع الوحدة والعين غداً الجمعة، على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وترجم النصر أفضليته في الشوط الأول بهدف حمل توقيع المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 41، قبل أن يدرك الظفرة التعادل بواسطة أحمد فوزي في الدقيقة 71 من تسديدة قوية من خارج منطقة 18 متراً، لكن النصر استعاد أسبقيته عن طريق عادل تاعرابت نجم المباراة في الدقيقة 77، ليبصم على تأهل العميد المستحق للمربع الذهبي.

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