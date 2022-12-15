«دبي الرياضي» يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا

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بحث مجلس دبي الرياضي والقنصلية العامة الفرنسية في دبي سبل تعزيزالتعاون الرياضي خلال الفترة المقبلة، وتم استعراض جهود المجلس في تطوير القطاع الرياضي في دبي وتنظيم البطولات العالمية، وتناول الاجتماع التشريعات الداعمة للاستثمار بجميع المجالات ومن بينها الرياضة، وجهود دعم قطاع الأكاديميات واكتشاف الموهوبين وتنظيم الفعاليات الرياضية وتنمية قطاع السياحة الرياضية.جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، مع ناتالي كينيدي القنصل العام لفرنسا بمقر المجلس بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، وماثياس ستروبيل المستشار الصحافي والسياسي بالقنصلية.

وقدّم سعيد حارب إلى ناتالي كينيدي النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والكرة الرسمية لكأس سوبر دبي. (دبي - البيان)

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