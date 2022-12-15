الإمارات تستضيف مونديال الأندية في فبراير

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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ذكرت مصادر إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختار الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية من 1 إلى 11 فبراير 2023، وهي النسخة المؤجلة من عام 2022، وسيستضيف مجلس أبوظبي الرياضي الحدث العالمي بعد نجاحه في تنظيمه مرات عدة خلال السنوات الماضية>

وتمنح الاستضافة فريق العين بطل دوري المحترفين الموسم الماضي، فرصة المشاركة في البطولة، وضمنت عدة أندية عالمية المشاركة في مونديال الأندية، ومنها ريال مدريد (بطل أوروبا)، وفلامنغو (بطل كوبا ليبرتادوريس)، والوداد (بطل إفريقيا)، وسياتل ساوندرز (بطل كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، والعين الذي يشارك بالمونديال للمرة الثانية.

ولم تكشف آسيا عن ممثلها في المونديال، لتأجيل دور المجموعات لأندية غرب آسيا إلى فبراير المقبل.

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