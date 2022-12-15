اتحاد الكرة يطلق مبادرة العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق اتحاد الكرة مبادرة العمل التطوعي على مستوى الاتحاد والأندية، في إطار الشراكة الداعمة لمبادرات المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، التابعة لوزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجالات.

وتأتي المبادرة من ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة مع عدد من الوزارات والجهات بالدولة والرامية لتعزيز الدور المجتمعي وترسيخه لدى جميع الرياضيين بشكل عام ومنتسبي كرة القدم على وجه الخصوص.

وخصص اتحاد الكرة منصة لتسجيل جميع منتسبيه من موظفين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبو منتخباتنا الوطنية ومنتسبي الأندية وكذلك الجماهير، حيث بإمكانهم التسجيل والمشاركة كمتطوعين في الفعاليات التي سيتم تنظيمها من قبل وزارة تنمية المجتمع.

وأكد إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير أن ثقافة التطوع في الدولة أصبحت راسخة وتحقق تقدماً واضحاً من خلال زيادة الوعي بهذا النشاط الإنساني المهم.

وقال: «إن تطوع أبناء وبنات الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي تقام في الدولة أمر يسعدنا جميعاً، فقد قدم الإماراتيون خدمات رائعة في مجال التطوع بصورة عامة والقطاع الرياضي على وجه الخصوص».

وقال: «إننا نمد جسور التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لغرض زيادة الوعي التطوعي، ونعمل على تهيئة منتسبي اتحاد الكرة للمشاركة في الأعمال التطوعية التي تأتي بنتائج إيجابية تنعكس على المجتمع والمتطوع نفسه». وأكد أن العالم احتفل في الخامس من ديسمبر بيوم التطوع العالمي ونحن جزء من هذا العالم، فالتطوع متجذر في دولتنا.

حيث «الفزعة» التي تشكل اللبنة الأساسية لمفهوم التطوع لدينا، فالإماراتي بطبعه محب لعمل الخير والتعاون والتكاتف، لذا عندما نتحدث عن التطوع، إنما نتحدث عن شيء متجذر في ربوع الإمارات.

وأضاف الحمادي، إن العمل التطوعي عادة أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي، ونشاط اجتماعي يحمل معاني عميقة تعبر عن العطاء، كما أنه وهج منير يمثل تكاتف وتعاون المجتمع، مؤكداً أن التطوع يرتبط بمعاني الخير والعطاء، كما أنه نهج حضاري يليق بما حققته دولتنا من إنجازات علمية وثقافية واقتصادية وتراثية وسياحية ورياضية، وغيرها، مشيراً إلى أن المتطوعين مكسب كبير للوطن والمجتمع، مشيداً بكل من يتطوع للعمل من أجل الخير والنماء.

جهود

وثمنت وزارة تنمية المجتمع، جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم، في تعزيز مسيرة العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية على مستوى الأندية الرياضية وجماهير الكرة والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي يجري تنظيمها في مختلف إمارات الدولة.

والتي تؤطرها المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين.إمارات) (Volunteers.ae)، بإشراف وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات. حيث ستجمع هذه المنصة التطوعية الأندية الرياضية، بآلية تحفز المشاركة التطوعية في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية بالدولة.

أهمية

وأكدت الوزارة أهمية التطوع في المجال الرياضي، والذي يصقل مهارات المتطوعين فيه، ويعزز من تفاعلهم في الجانب التنظيمي والإداري. كما يرفع مهارات التفاعل مع الجمهور من مختلف الأعمار والنواحي، حيث تطمح الوزارة إلى تعزيز مشاركة مختلف الأعمار والفئات في كل الفعاليات التطوعية.

وتحرص الوزارة على تأكيد أولوية التطوع في المجال الرياضي، بما يعزز الأهداف التنموية ومسيرة العمل التطوعي في الدولة، وبما يعكس التلاحم المجتمعي وجانب الانتماء للحدث الرياضي وللأندية، بحيث يشعر المتطوعون أنهم جزء من الحدث.

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