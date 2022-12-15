دبا الحصن.. خطوات ثابتة نحو «المحترفين»

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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يتصدر دبا الحصن ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 24 نقطة، بفوزه في سبع مباريات من مجموع 11 مباراة فيما تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مرة واحدة، وسجل دبا الحصن 27 هدفاً كثالث أقوى خطوط الهجوم في الدوري .

بينما استقبل عشرة أهداف متساوياً مع الإمارات، ويعد الفريقان الأفضل دفاعاً في الدوري، ويقدم دبا الحصن موسماً جيداً وهو يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفه المتمثل في الصعود لدوري المحترفين.

ثمار

ويبدو أن «الحصن» يجني ثمار العمل الجيد والتخطيط السليم لإدارته التي نجحت في التعاقد مع مدرب صنع فريقاً قوياً، فيما تعاقد النادي مع عناصر مميزة على صعيد المواطنين والأجانب والمقيمين، ووفقاً للمحللين الفنيين فإن دبا الحصن من المرشحين مع فرق الإمارات وحتا والحمرية للصعود، غير أن مدرب دبا الحصن وإدارة النادي يرفضون حالياً الحديث عن حسابات الصعود ويرون أن فريقهم يجب أن يتعامل مع البطولة بالقطعة ويخوض كل جولة بهدف الفوز.

ويتطلع المدرب محمد الجالبوت لتحقيق إنجاز يضعه في قائمة أصحاب الإنجازات من المدربين المواطنين الذين حققوا حلم الصعود على غرار وليد عبيد وعيد باروت وعبدالله مسفر، وكان الجالبوت قريباً جداً من تحقيق الحلم في الموسم الماضي مع فريق العربي لولا الانتكاسة التي حدثت للفريق في الأمتار الأخيرة.

ويملك دبا الحصن فريقاً قادراً على المنافسة وفرض نفسه بوجود دكة بدلاء جيدة وعناصر خبرة تعرف كيف تتعامل مع ضغوط الأمتار الأخيرة، وواضح أن الفريق استفاد من السلبيات التي صاحبت مسيرته في السنوات الأخيرة.

ويحتاج دبا الحصن إلى الحفاظ على الصدارة وزيادة الفارق مع منافسيه المباشرين ليضمن خطف إحدى بطاقتي الصعود وهي مهمة صعبة، وتتطلب تركيزاً كبيراً في كل المباريات، ويبدو الفريق مصمماً أكثر من أي وقت على وضع حد لبقائه ضمن فرق الدرجة الأولى.

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