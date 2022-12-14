1500 لاعب في بطولة الشارقة الرياضية العمالية السادسة

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي

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أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة أمس، عن إقامة النسخة السادسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 18 مارس 2023، بمشاركة حوالي 1500 لاعب موزعين على 140 فريقاً في 5 ألعاب رياضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مقرها أمس، بحضور سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وسعيد العاجل الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، وعدد من مسؤولي الهيئة والدوائر الحكومية الأخرى وممثلي الشركات الراعية.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن إقامة المباريات من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً من كل يوم سبت أسبوعياً، على ملاعب متنزه الشارقة الوطني، وتقوم الهيئة بتنظيم البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية.

وتتوزع الفرق الرياضية على 5 ألعاب رياضية بواقع 40 فريق كرة القدم، و35 فريق كريكت، و25 فريق كرة سلة، و20 فريق كرة طائرة، و20 فريق هوكي، وستقسم الفرق إلى مجموعات، ويتم اختيار الأول والثاني منها للعب في الأدوار النهائية، مع تنظيم حفل ختامي حافل يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم.

ثقة

وأعرب سالم يوسف القصير، عن ثقته أن النسخة السادسة ستشهد إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل الجميع مثل النسخ السابقة، وقال: «يأتي تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، ترسيخاً للرياضة كأسلوب حياة للعمال، واعتماد الرياضة كوسيلة ترفيه تسهم في دمجهم في المشهد الرياضي العام لإمارة الشارقة».

ومن جانبه، أعرب طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، عن سروره باختيار هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة للشركة بأن تكون الشركة المنظمة للنسخة السادسة لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، مشيراً إلى أن نجاح النسخ السابقة من البطولة سيكون حافزاً لنجاح النسخة السادسة.

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