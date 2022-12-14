غرامة وإيقاف لسوزا لاعب بني ياس

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب بني ياس صامويل سوزا 3 مباريات، وتغريمه 10 آلاف درهم، لاعتدائه على لاعب مصفوت بدون كرة، بمباراة الفريقين بدور الـ 32 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتم لفت نظر نادي العروبة لقيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم مباراة الفريق مع خورفكان بالدور نفسه.

وقررت اللجنة لفت نظر ناديي الشارقة والإمارات لعدم إدخالهما إصابة عبدالله البلوشي «الشارقة»، وراشد سيف «الإمارات» على النظام الطبي الإلكتروني الوقت المحدد، وغرمت اللجنة شباب الأهلي 1500 درهم، لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء بمباراة الفريق أمام الشارقة بدوري الشباب.

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