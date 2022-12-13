«دبلوم مستقبل الإدارة الرياضية» ينطلق السبت

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي إلى إطلاق أول برنامج دبلوم رياضي تخصصي «دبلوم مستقبل الإدارة الرياضية» يوم السبت المقبل، والذي يهدف إلى بناء قيادات إدارية جديدة عبر استقطاب خريجي الجامعات في دولة الإمارات والمهتمين في المجالات الرياضية على المستوى الوطني والدولي، إلى جانب العمل على تمكين كوادر القطاع الرياضي، سواء من العاملين أم أعضاء مجالس إدارات الجهات الرياضية.

وسيقوم المركز بعد غدٍ بعقد لقاء تعريفي مع المسجلين في برنامجي دبلوم «مستقبل الإدارة الرياضية» و«التدريب الرياضي الشامل» لإطلاعهم على جميع التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالبرنامجين، والإجابة عن جميع أسئلتهم قبل أن يبدأ البرنامج الدراسي لدبلوم «مستقبل الإدارة الرياضية» السبت.

وقال عبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي: «يتماشى إطلاق برامج الدبلوم مع المساعي الحثيثة والجهود الواسعة التي تهدف إلى إعداد قادة رياضيين جدد قادرين على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتطوير الهياكل الإدارية لمختلف المؤسسات الرياضية بما يعزز من الحوكمة وينمي قدرتنا على مواكبة أبرز الدراسات العالمية الحديثة في مجال الإدارة الرياضية».

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