عطاء النجوم يُسعد أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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أشاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بمستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، مؤكداً أن المركز استطاع تحقيق قفزة نوعية في رعايته لأصحاب الهمم، بفضل برامجه العلاجية والتأهيلية. جاء ذلك، خلال زيارته إلى المركز، حيث كان في استقباله أحمد هاشم خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، مؤسس مركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان المدير العام، وعدد من طلبة المركز والمعلمين ومديري الأقسام، وعبّر طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم، عن سعادتهم بزيارة محمد صلاح، من خلال تقديمهم مجموعة لوحات استعراضية، تعكس مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية في الفن والرياضة، كما شاركهم صلاح اللعب خلال مباراة لكرة القدم.

وتجول محمد صلاح، الذي يشارك حالياً مع ليفربول في كأس «سوبر دبي»، بين أقسام المركز، واطلع على ما يمتلكه من إمكانات وبرامج تأهيلية وعلاجية، وتفقد وحدة الذكاء الاصطناعي،وزار غرفة الموسيقى والدراما الحركية، واستمع لشرح حول طرق العلاج بالرياضة، وتابع مجموعة من أنشطة الطلبة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز، الهادفة إلى تطوير وصقل مهاراتهم.

وعبّر أحمد هاشم خوري، عن تقديره لزيارة محمد صلاح، والدعم المتواصل الذي يقدمه نجوم الرياضة للمركز، مشيراً إلى أن الزيارة تعكس ما تحمله الرياضة من تأثيرات إيجابية على كافة شرائح المجتمع، وتحديداً فئة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الإمارات أولت الكثير من الاهتمام لقطاع رياضة أصحاب الهمم.

و أعربت مريم عثمان المدير العام للمركز، عن تقديرها لزيارة محمد صلاح لافتة إلى أن الزيارة حملت الكثير من الطاقة الإيجابية، التي بثها محمد صلاح بين أبناء المركز، الذين تفاعلوا معه.

وكرم أحمد خوري، النجم محمد صلاح، بدرع المركز، كما قام صلاح بتقديم قميص ليفربول يحمل توقيعه، هدية لطلبة المركز.

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