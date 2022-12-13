لوران بلان: حققنا أهدافنا ولا يزال أمامنا الكثير

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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عبر لوران بلان مدرب أولمبيك ليون الفرنسي عن سعاته بنجاح معسكر فريقه بدبي، وبالمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، التي اعتبرها ناجحة 100 %، وحققت الأهداف التي جاء من أجلها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال أمامه الكثير، للوصول إلى المستوى المطلوب رغم الفوز على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (3 - 1)، أول من أمس.

وقال المدرب الفرنسي: جئنا إلى هنا للعمل، ولكن أيضاً للعب مباراتين على مستوى عال في بطولة كـأس سوبر دبي، ضد فريقين قويين هما أرسنال وليفربول، ناديان إنجليزيان كبيران، لقد استمتعنا باللعب معهما، وساعدنا الطقس الرائع على تنفيذ برنامج عملنا بالشكل المطلوب، وكان ذلك أحد أهداف هذا الإعداد، الجميع كانوا رائعين معنا، محترفين للغاية، والطعام كان جيداً، وكان الطقس مبهراً، قضينا أسبوعاً استثنائياً.

وأكد أنه زار دبي في العديد من المناسبات السابقة، وأنه منبهر بما تحققه من تطور في جميع المجالات، مشيراً إلى أن آخر زيارة تزامنت مع المعرض العالمي «إكسبو دبي 2020».

واختتم ليون مشاركته في البطولة، التي تحتضنها دبي حالياً، بعد خوضه مباراتين، خسر في الأولى من أرسنال 0 - 3، وفاز في الثانية على ليفربول 3 - 1.

وأضاف بلان: «راض عما قدمه فريقنا في هذه المباراة، وخلال البطولة بصفة عامة، تركيزنا في مرحلة الإعداد السابقة كانت على اللياقة والقوة البدنية، وهو ما كان له انعكاس على أداء اللاعبين في مباراتهم الأولى أمام أرسنال، فظهر عليهم الإجهاد».

وتابع: «بعد حصولهم على قسط من الراحة، اختلف الوضع، وظهروا بمستوى أفضل أمام ليفربول، على كل حال نحن راضون عن مشاركتنا في بطولة كأس سوبر دبي، وخوضنا مباراتين أمام فريقين كبيرين».

مواجهة قوية

وتطرق بلان إلى مشاركة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم 2022 وتأهله إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره الإنجليزي، وقال: «المواجهة كانت قوية بين المنتخبين، نظراً لتقارب المستويات والندية بينهما، لكن المنتخب الفرنسي نجح في حسم نتيجة اللقاء لمصلحته، والتأهل لنصف النهائي».

وأضاف: «المواجهة المقبلة في نصف النهائي ستكون في غاية القوة نظراً لما يتمتع به المنتخب المغربي من التزام وقوة دفاعية هائلة».

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