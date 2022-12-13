أرسنال وميلان سحر كروي في «سوبر دبي» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواجه أرسنال الإنجليزي نظيره الإيطالي أي سي ميلان الساعة السادسة مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في قمة كروية ساحرة، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس سوبر دبي، التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 4 أندية أوروبية كبرى هي ليفربول وأرسنال وأولمبيك ليون وأي سي ميلان، وتنظمها شركة «ايه إم إتش سبورتس AMH Sports» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات. والتقى الفريقان آخر مرة ضمن منافسات الدور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي عندما أقصى أرسنال ميلان بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2 - 0 و3 - 1.

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وفاز أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي حالياً بـ37 نقطة في المباراة الافتتاحية على ليون صاحب المركز الثامن في الدوري الفرنسي بـ21 نقطة بثلاثية نظيفة، كما فاز عليه في حصة ركلات الترجيح 2 - 1 قبل أن يتدارك الفريق الفرنسي بفوزه المبهر على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد إضافة إلى فوزه بنقطة ركلات الترجيح التي حسمها لمصلحته بنتيجة 5 - 3.

ويسعى ميلان للإطاحة بأرسنال متصدر بطولة كأس سوبر دبي بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن ليون، حيث تنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويتم منح الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل ويحصل الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، ويتوج الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط بكأس سوبر دبي بنهاية البطولة.

ويخوض «الروسينيري» مواجهة أرسنال معززاً بكامل نجومه يتقدمهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فيما يغيب عنه الثنائي ثيو هرنانديز وأوليفييه جيرو لارتباطهما مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

من جهته يستعيد «المدفعجية» 3 من أبرز نجومه هم البرازيلي جابرييل مارتينيلي والغاني توماس بارتي السويسري جرانيت تشاكا بعدما أنهوا مشاركتهم في نهائيات كأس العالم، والتحقوا بمعسكر الفريق المقام حالياً في دبي.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالثلاثي العائد من كأس العالم ضد أي سي ميلان لتعزيز حظوظه في الفوز بلقب البطولة والوقوف على جاهزية كامل الفريق قبل المواجهة المرتقبة والمهمة ضد برايتون لحساب الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل يفتقد أرسنال مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، بسبب إصابته مع منتخب بلاده في كأس العالم وخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وأكد ميكل أرتيتا أن مواجهة أي سي ميلان في بطولة كأس سوبر دبي ستكون تجربة مفيدة للفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنها تشكل فرصة جيدة للاعبين الشباب للمشاركة في مباريات بهذا الحجم.

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وحول تواجد 13 لاعباً من الفريق تحت 21 عاماً ضمن بعثة أرسنال في معسكر دبي قال المدرب الإسباني: «إنه أمر رائع، دائماً متواجدون معنا ويشاركون في برامجنا، نعلم أننا نريد منح الفرص للاعبين الشباب، ونحن عازمون جداً على القيام بذلك، ووجودهم في المعسكر أمر رائع ويساعدهم على التطور، بعضهم في سن مبكرة وهم يؤدون ويحصلون على فرص مع الفريق الأول».

وضمت بعثة «المدفعجية» 13 لاعباً من فريق تحت 21 عاماً لتعويض الغيابات بسبب ارتباط عدد كبير من لاعبي الفريق مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ناثان بوتلر وهو من مواليد 2003، وهو مهاجم ديناميكي، وقادر على اللعب في أي مركز آخر، ويتميز بالسرعة والمراوغة. صعد ناثان إلى فريق تحت 23 عاماً الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، وظهر في جميع مباريات كأس الدوري الإنجليزي الممتاز 2، ونشأ في أرسنال منذ أن كان عمره 8 سنوات، وقع عقده الاحترافي الأول في عام 2021 وهو أفضل هداف لفريق تحت 21 عاماً هذا الموسم بستة أهداف.

وتضم كتيبة «المدفعجية» لاعباً واعداً آخر وهو كاتالين سيريان من مواليد 2002 ويشغل مركز خط الوسط، ويمكنه أيضاً اللعب في أكثر من مركز. وهو لاعب منتخب رومانيا للشباب، ووقع عقداً جديداً مع أرسنال في يوليو 2022، وتم اختياره ضمن لاعبي الاحتياط أربع مرات في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، إضافة إلى اللاعب الواعد تايلور فوران وهو من مواليد 2003 ويشغل مركز الدفاع ويتمتع بصفات قيادية.

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