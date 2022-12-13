كلوب: دبي المكان الأروع لمعسكر ليفربول

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن دبي هي المكان الأروع لاستضافة معسكر فريقه؛ لما توفره من مرافق رائعة وملاعب تدريب على مستوى عال وفنادق فخمة والطقس الأفضل، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب خسارة «الريدز» من ليون الفرنسي بنتيجة 3 - 1 في بطولة كأس سوبر دبي: «كل شيء جيد للغاية، جميع المرافق التي وجدناها رائعة، ملعب تدريب على مستوى عال، الفندق في القمة والطقس هو الأفضل، كل الأمور تسير بشكل جيد، بغض النظر عن الخسارة و الأداء».

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوضه لـ14 مباراة قبل التوقف بسبب المونديال،ن ويتطلع لاستعادة مستواه السابق الذي ظهر عليه في الموسم الماضي.

وأكد كلوب أن ليفربول لم يستعد بعد كامل لاعبيه الدوليين الذين انتهت مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2022 سيلتحقون بالفريق عقب عودته من دبي بعد بطولة كأس سوبر دبي، وقال: «ليس بعد، سينضم إلينا، داروين نونيز، بينما سيحصل باقي اللاعبين على راحة لمدة أسبوع بعد كأس العالم لإعادة إنعاش لياقتهم البدنية لأننا سننطلق بسرعة كبيرة بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة 22 ديسمبر.

تغييرات

وبشأن الخسارة من ليون أوضح كلوب أن البداية كانت جيدة في الشوط الأول وفي أغلب فتراته، وأن اللاعبين طبقوا كل ما تدربوا عليه في الحصص التدريبية، وأن «الريدز» كان الأقرب لإضافة هدف ثان لكن ليون نجح في إدراك التعادل نتيجة تفاهم بين روبو وكايمهين.

وأفاد بأن الشوط الثاني لم يكن جيداً وأنه بسبب التغييرات العديدة فقد الفريق توازنه ولم يعد قادراً على التحكم في أحداث المباراة بسبب قلة خبرة لاعبيه الصغار، وقال: لم نعد منظمين كما قبل، عندما نفقد الكرة، ينتهي بها الأمر أمام مرمانا، كل كرة نخسرها بمثابة هجوم مرتد وكانت فرصة واضحة إلى حد كبير، وهذا بالطبع ليس بالشكل الذي يجب أن نبدو عليه، ولكن هذه فرصة لنا للتعلم من الأخطاء.

وعن الحالة الصحية للمدافع جويل ماتيب الذي بدأ أساسياً في التشكيلة أمام ليون بعد غياب بسبب الإصابة، قال كلوب: إنه يتطور بشكل جيد وأصبح قادراً على فعل كل شيء تقريباً ومن الممكن أن يحصل على فرصة أطول للعب أمام ميلان. وأكد أن مباراة ليون ساعدته على اكتشاف العديد من الأمور عن تطور فريقه خلال الفترة الحالية، وأردف: أنا إيجابي، لكننا نتطلع أن نلعب بشراسة أكثر، نبدأ مبارياتنا بمواجهة مان سيتي ثم نلعب ضد أستون فيلا ونتطلع أن نكون الفريق الأكثر صعوبة والأمر متروك لنا.

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