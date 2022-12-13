إبراهيموفيتش: دبي خيار مناسب لمستقبلي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، أن مدينة دبي دائماً متميزة، وتسبق الجميع في كل شيء، إذ تتميز برؤيتها المستقبلية.

وأضاف خلال الجلسة الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أنه أتى إلى دبي مع الفريق للمرة الأولى قبل 15 عاماً، ودائماً يرى عدداً كبيراً من التغييرات في دانة الدنيا، بالإضافة إلى الإيجابية، لذا هو يستمتع بالتواجد هنا، مشيراً إلى أن دبي تعد مناسبة لخططه المستقبلية، وهي ضمن خياراته.

كما تحدث إبراهيموفيتش عن إصابته قائلاً: «علاجي مستمر بطريقة مميزة، وأنا أقوم بكافة الخطوات اللازمة للعودة مجدداً، لكني أعلم أن المشوار طويل، وعلي أن أتحلى بالصبر، لذا ليس هناك موعد نهائي لعودتي للفريق».

وأضاف: «الإصابة بدأت العام الماضي، وتفاقمت في كل مرة أشارك فيها بمباراة مع الفريق، إلا أني لست نادماً على ذلك، ففي نهاية المطاف حققنا لقب الدوري الإيطالي».

وعن حدة المنافسة في الدوري الإيطالي، أكد إبراهيموفيتش أن الموسم الحالي مختلف تماماً، بسبب إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، وهذا لم يحدث من قبل.

وأضاف أنه متفائل بالفريق، وهم في دبي جاؤوا لكي يستعدوا لما تبقى من الموسم، كاشفاً بأن كل الاحتمالات مفتوحة.

وقال: إن نادي نابولي المتصدر الحالي للدوري، قوي جداً ومقاتل، وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، مشيراً إلى أنه من المهم جداً اقتناص النقاط منذ البداية للبقاء في القمة، إلا أنه في الوقت ذاته سوف نرى ما سيحدث في النصف الثاني من الدوري.

واسترجع إبراهيموفيتش ذكريات تحقيق الفريق للقب الدوري في موسم «2010 - 2011» قائلاً: «في تلك الفترة كانت لدينا كتيبة مميزة تمتلك الخبرة، وكنا ننافس بقوة كل الجبهات، وعندما عدت مرة أخرى كان الفريق بعيداً عن منصات التتويج، ولم نشارك في دوري أبطال أوروبا، وكان هناك مالك جديد وفريق شاب، لذا سخر الجميع عندما قلت إننا قادرون على تحقيق الدوري، ولكن جرت الأمور على عكس أهواء الجميع».

كأس العالم

كما عرج إبراهيموفيتش إلى الحديث عن كأس العالم قائلاً: «الجميع يتحدث عن تأثير إقامة المونديال في هذه الفترة، من وجهة نظري الإيجابيات بأن الجميع يرغب بالتواجد في كأس العالم، أما السلبيات فما زالت مجهولة، وسنرى ما سيحدث عقب المونديال، ولكن حتى الآن المؤشرات جيدة، واللاعبون الذين لا يلعبون في المونديال هم يستعدون لعودة الدوريات، لذا هي إجازة طويلة نحاول الاستمتاع بها». وأكد أن صعود المنتخب المغربي إلى نصف النهائي لا يعتبر مفاجأة، إذ أظهروا قوتهم منذ البداية، وإذ الجماهير اعتبرتها مفاجأة فهذا شيء جيد، ويزيد من إثارة البطولة. وأضاف أن المنتخب الفرنسي بطل النسخة السابقة 2018، قدم حتى اللحظة أداء مميزاً، وكذلك كرواتيا وصيف النسخة الماضية، إلا أن الأمور فيما يبدو ستكون محسومة للمنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.

الحقيقة الغائبة

وتحدث إبراهيموفيتش عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن الجميع يرغب في الفوز بكأس العالم، وهذا شيء طبيعي أن نرى أي لاعب يتأثر، سواء إذا حقق اللقب أو لا، فأحياناً العواطف تتحكم بنا في هذا المواقف.

وعن قصة «الدون» مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، قال إبراهيموفيتش: إن الحقيقة غائبة في هذه القضية، ولا أحد يعلم من هو على صواب أو خطأ، والسبب يكمن في أن الجميع يحاولون حماية سمعتهم وصورتهم أمام الجميع.

عالم السينما

وفي سؤال لـ «البيان» عن مشاركته مؤخراً في فيلم سينمائي سيصدر العام المقبل، قال إبراهيموفيتش إنه فعلاً مهتم بالفن السابع ، وعندما أتت الفرصة للمشاركة في فيلم «أستريكس وأوبليكس: المملكة الوسطى» قبل من غير تردد.

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