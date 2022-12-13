مكجين قائد أستون فيلا لـ «البيان»: الأجواء مثالية في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد جون مكجين قائد فريق أستون فيلا الإنجليزي أن فريقه خاض معسكراً تدريبياً ناجحاً في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية لمسابقات كرة القدم بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022، مبدياً إعجابه بالأجواء المثالية والطقس الرائع خلال معسكر الفريق في الدولة قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهاية المونديال.

وفاز أستون فيلا على تشيلسي أول من أمس بهدف دون رد، أحرزه مكجين في الدقيقة السابعة، في كأس التحدي التي أقيمت على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي في ختام معسكر الفريقين في الإمارات.

وقال مكجين لـ «البيان»: الإمارات مكان مثالي وتتمتع بمرافق وملاعب مميزة، وتوفر كل ما تحتاجه الفرق لإقامة معسكرات تدريبية ناجحة، والأجواء كانت رائعة خاصة وأن الطقس مثالي وأفضل في هذا التوقيت من السنة من الطقس في إنجلترا، وأريد أن أوجه الشكر لكل القائمين على المعسكر التدريبي للفريق في دبي وأبوظبي على توفير كل التسهيلات للفريق«.

وأضاف: «أعتقد أن التجربة جاءت مميزة للغاية، وخضنا مباراتين خلال معسكر الإمارات أمام برايتون وتشيلسي، وبالتأكيد سيساهم ذلك في تحسين أداء الفريق عند العودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة».

مباراة جيدة

وعن الفوز على تشيلسي في كأس التحدي، قال: «قدمنا مباراة جيدة وحاولنا تنفيذ تعليمات المدير الفني أوناي إيمري، نعلم أن فريق تشيلسي ينقصه العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب كأس العالم، ولكن نحن كذلك نفتقد مجموعة من العناصر الأساسية، إلا أن المباراة جاءت جيدة المستوى بشكل عام، وشهدت ندية بين الفريقين».

وتابع: «بلا شك استئناف المباريات بعد كأس العالم سيكون مهماً لكل الفرق من أجل تحسين نتائجها، وأعتقد أن حضور فرق عدة إلى الإمارات من أجل إقامة معسكراتها واستعداداتها لاستئناف المباريات خلال فترة التوقف الشتوي سيساعدها على الظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم بعد المونديال، ومنح كذلك اللاعبين الفرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل أفضل للمرحلة المقبلة».

وكان أستون فيلا قد تعادل مع برايتون 2-2 في اللقاء الودي الذي أقيم في دبي قبل 4 أيام ليختتم الفريق معسكره في الإمارات بالفوز على تشيلسي في أبوظبي.

إشادة

وأشاد غراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي بأداء لاعبي الفريق الصغار في المباراة، مؤكداً أن الفريق خاض معسكراً إيجابياً للغاية في أبوظبي وبالعمل مع عناصر شابة.

وقال: إن الفريق استفاد من المعسكر لاستعادة بعض المصابين، وفي انتظار عودة اللاعبين الدوليين، مشيراً إلى أن المباراة أمام أستون فيلا جاءت جيدة وقدم اللاعبون أداء مميزاً رغم صغر سنهم، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد خوض مباراة ودية أخيرة بعد عودة الفريق إلى إنجلترا قبل مواجهة بورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، وخالد العنابي العضو المنتدب للنادي، الدروع التذكارية لتود بولي مالك نادي تشيلسي، وكريستيان بورسلو المدير التنفيذي لنادي أستون فيلا عقب نهاية المباراة بين الفريقين على كأس التحدي.

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