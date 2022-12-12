فوز صعب للشارقة على خورفكان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حقق الشارقة فوزاً صعباً على ضيفه خورفكان بهدف دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال المباراة التي جرت بإستاد الشارقة.

وقدم الفريقان أداء متوسطاً خاصة في الشوط الأول الذي غابت عنه الفرص الحقيقية للفريقين، وتركز اللعب في التحضير والمناورات في وسط الملعب ولم يسفر عن أي هدف.

واختلف الوضع في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشارقة الذي اجتهد كثيراً في التسجيل لتحقيق نتيجة تقربه من التأهل في جولة الإياب، وضاعت أثمن الفرص للشارقة من البرازيلي لوان بيريرا وهو يواجه المرمى من عكسية خالد الظنحاني في منتصف الشوط.

ونجح المدافع جوستافو في افتتاح التسجيل للشارقة بالدقيقة 78، من هجمة مركبة ارتدت فيها الكرة من دفاع خورفكان وأعادها جوستافو للمرمى، وتم تأكيد الهدف بعد مراجعة حكم المباراة محمد عبيد خادم لحكم "الفار".

وبهذا الفوز ينتظر الفريقان حسم التأهل في مباراة الإياب التي تقام على ملعب خورفكان الجمعة المقبل.

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