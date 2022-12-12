تعادل شباب الأهلي والجزيرة وفوز النصر في كأس «ADIB»

المصدر: متابعة: إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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عاد الجزيرة من دبي، بتعادل مهم وثمين، مع مضيفه شباب الأهلي بنتيجة 2 - 2، باستاد راشد، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB». سجل للجزيرة عبد الله رمضان وأشرف بن شرقي، في الدقيقتين 27 و32، وأدرك التعادل لشباب الأهلي يحيى الغساني وكارتابيا، في الدقيقتين 55 و60 من عمر المباراة.

واحتسب الحكم الهدف الأول لـ «فخر أبوظبي»، بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR»، كما ألغى هدفاً سجله ديابي للجزيرة في الدقيقة 81، بعد العودة إلى التقنية، ثم ألغى هدفاً سجله عمر خريبين لشباب الأهلي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، بداعي التسلل.



وفاز النصر على مضيفه الظفرة 3 - 0، بنفس المرحلة، وأحرز عبد الله أنور «هاتريك» في الدقائق 18 و43، 88، وكان من أبرز نجوم اللقاء. وتقام اليوم مباراتان ويلتقي العين مع الوحدة في ديربي مثير، ويلعب الشارقة مع الظفرة .

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