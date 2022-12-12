أستون فيلا يهزم تشيلسي ويتوج بكأس التحدي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج أستون فيلا بكأس التحدي الودية بفوزه على تشيلسي، أمس، 1 - 0، باستاد آل نهيان، ضمن المعسكر التدريبي للفريقين في أبوظبي، استعداداً لاستئناف المسابقات عقب نهاية كأس العالم.

سجل هدف المباراة الوحيد جون ماكجين في الدقيقة السابعة. ولعب تشيلسي المباراة وسط غياب عدد كبير من نجومه، باستثناء أوباميانغ وجورجينيو، اللذين خاضا اللقاء من بدايته، استعان غراهام بوتر مدرب «البلوز» بلاعبي الأكاديمية، لتعويض النقص في الصفوف، فيما بدا أستون فيلا الأفضل، وخاض المباراة بأغلب لاعبيه الأساسيين، وشهدت المباراة تعرض أرماندو بروخا لاعب تشيلسي، لإصابة قوية في الركبة، في الشوط الأول، خرج على إثرها من الملعب.

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