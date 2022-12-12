ليون يتخطى ليفربول في «سوبر دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تخطى أولمبيك ليون نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن بطولة كأس «سوبر دبي» على استاد آل مكتوم بنادي النصر، كما فاز ليون الذي أنهى مشاركته في البطولة بنقطة إضافية بفوزه بركلات الترجيح 3-5، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وهو الرصيد نفسه لأرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وسجل البرتغالي فابيو كافاليو لـ«الريدز» (ق1)، فيما سجل أهداف أولمبيك ليون ألكسندر لاكازيت في مناستين (ق40) و(ق83)، وباركولا (ق64).

ويختتم ليفربول مشاركته في البطولة بمواجهة إيه سي ميلان الجمعة، فيما يلتقي أرسنال، مع إيه سي ميلان يوم غدٍ.

وتقام بطولة كأس «سوبر دبي» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها شركة «أي إم إتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات، بمشاركة 4 أندية أوروبية، هي ليفربول وأولمبيك ليون وأرسنال وإيه سي ميلان.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصل كل منهما على نقطتين، ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، وسيكون الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط هو الفائز بكأس «سوبر دبي».

دخل ليفربول المباراة بلا مقدمات، ونجح في هز شباك أولمبيك ليون من أول هجمة بواسطة البرتغالي فابيو كافاليو بعد مرور أقل من 50 ثانية من ضربة البداية، وفرض الريدز أسلوبه على إيقاع المباراة وضغط على دفاع ليون حتى حصل على ركلة جزاء بسبب عرقلة روبرتو فيرمينو، لكن محمد صلاح فشل في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 14، ثم أتيحت فرصة أخرى لمضاعفة النتيجة من رأسية للنجم المصري مرت فوق القائم بقليل.

هجمة منسقة

وقاد الثنائي محمد صلاح وفيرمينو هجمة منسقة تصدى لها بنجاح حارس أولمبيك ليون أنتوني لوبيز في الدقيقة 18، وشكل خط هجوم «الريدز» ضغطاً مستمراً على دفاع الفريق الفرنسي، الذي عانى كثيراً من الهجمات السريعة والمنسقة، في المقابل اكتفى ليون بلعب الدور الدفاعي، وكان عاجزاً عن تهديد مرمى ليفربول بفرص جدية، باستثناء بعض المحاولات القليلة، أبرزها تسديدة موسى ديمبلي التي تصدى لها بنجاح حارس المرمى كيفين أوران كيليهير في الدقيقة 34. وبالرغم من السيطرة المطلقة التي فرضها «الريدز» على مجريات المباراة إلا أن الفريق الفرنسي فاجأه بهدف التعادل بواسطة ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 40 من هجمة سريعة، تمكن على إثرها من تجاوز الدفاع والانفراد بالحارس.

شهد الشوط الثاني بداية مشابهة للأول، حيث جاءت الأفضلية من جانب ليفربول، الذي واصل توهجه وأوجد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ونوّع طريقة لعبه عبر التسديدات البعيدة والتوغل وسط الدفاع.

مع مطلع الدقيقة 63 قام الألماني يورغن كلوب بتغييرات جماعية، من بينها خروج محمد صلاح وفيرمينو، ما أفقد «الريدز» قوته الهجومية، في المقابل نجح أولمبيك ليون في اختطاف الهدف الثاني عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 64.

ومع مرور الوقت بدا تأثير التغييرات التي أجراها كلوب واضحاً على أداء ليفربول، الذي تراجع بشكل كبير، في المقابل تحكم ليون بمفاتيح المباراة وفرض سيطرته عليها، وبعد أن أهدر باركولا وسايل كومبيدي 3 فرص سهلة تمكّن لاكازيت من هز شباك ليفربول بهدف ثالث في الدقيقة 83.

105

نقلت 105 قنوات تلفزيونية مباراة ليفربول وأولمبيك ليون، عبر العديد من الدول حول العالم، وهو العدد نفسه من القنوات، التي نقلت المباراة الأولى بين أرسنال وليون لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي.

تحكيم إماراتي

أدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة حكم الساحة أحمد عيسى محمد، والحكمين المساعدين الأول سبت عبيد والثاني محمد غليطة الشحي والحكم الرابع عادل النقبي. وهذا الظهور الثاني للتحكيم الإماراتي في البطولة بعد أن أدار الحكم عادل النقبي مباراة أرسنال وليون في الجولة الافتتاحية بمساعدة الحكمين طلال راشد وسعيد المرزوقي والحكم الرابع أحمد عيسى درويش.

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