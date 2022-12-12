باولو سكاروني: دبي شريك مهم لميلان

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شدد باولو سكاروني رئيس أي سي ميلان على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط ناديه بدبي بوساطة طيران الإمارات منذ 2007، ودور هذه الشراكة في تحقيق أهداف روسونيري وتطلعات جماهيره، مثنياً على الأجواء الرائعة التي وجدها الفريق في إقامته الحالية في دانة الدنيا استعداداً للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، جاء ذلك في اللقاء الترحيبي بوصول أي سي ميلان إلى دبي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي. وأوضح سكاروني أن أي سي ميلان سيحقق العديد من المكاسب من مشاركته في البطولة وخاصة الاحتكاك مع الأندية الإنجليزية (أرسنال وليفربول) وهو ما يشكل محطة إعدادية مهمة لـ«روسونيري» في مواجهة توتنهام ضمن منافسات الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل. وبشأن حظوظ ميلان في الاحتفاظ باللقب بالرغم من ابتعاده عن نابولي المتصدر بفارق 8 نقاط بعد 15 جولة، أكد سكاروني أن المنافسة ما زالت مفتوحة.

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ووصلت بعثة أي سي ميلان بقيادة نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش أمس إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي مدة 10 أيام تتخلله مواجهتان ضد أرسنال وليفربول 13 و16 ديسمبر الجاري ضمن بطولة كأس سوبر دبي. ويسعى أي سي ميلان لتعزيز علاقاته بالشركاء المحليين في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية وتقوية حضور علامته التجارية على المستوى الدولي. ويحظى روسونيري اليوم بالعديد من الشراكات المهمة مع عدد من العلامات التجارية في المنطقة، ومن ذلك شركة طيران الإمارات الشريك الرئيس للنادي منذ عام 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي الرسمي، ومنصة جيني الشريك الإقليمي الرسمي، بالإضافة إلى التعاون أخيراً مع إكسبو 2020 دبي.

كما يهدف الفريق من الزيارات المؤسسية واجتماعات العمل والأنشطة المتعلقة بالمشجعين والمبادرات التجارية إلى ترسيخ حضوره في المنطقة، التي تشهد اهتماماً متزايداً بكرة القدم وتضم عدداً كبيراً من مشجعي النادي الشغوفين.

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