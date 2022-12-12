نفاد تذاكر مباراة ميلان وليفربول في «سوبر دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي عن أن تذاكر مباراة الجولة الأخيرة بين إيه سي ميلان وليفربول غير متوفرة وانتهت بالكامل، وتقام مباراة إيه سي ميلان وليفربول الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن ختام البطولة التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي، ويشارك فيها أيضاً أرسنال وأولمبيك ليون.

وأكدت اللجنة المنظمة أن تذاكر مباراة إيه سي ميلان وأرسنال يوم غدٍ تشهد بدورها إقبالاً كبيراً، لكنها ما زالت متوفرة حتى الآن.

وتشارك الأندية الأربعة بأبرز نجومها، وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز