علاقة تاريخية تربط دبي مع الأندية الأوروبية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن علاقة دبي مع الأندية الأوروبية العريقة تاريخية وخاصة بالنسبة لأندية ليفربول وأرسنال وأي سي ميلان وليون، وغيرها من الأندية التي تحرص على زيارة دبي بشكل سنوي وإقامة معسكراتها بها لفترات طويلة، وقال حارب: مشاركة هذه الأندية في بطولة كأس سوبر دبي تترجم العلاقة الوطيدة التي تربطها مع دبي منذ سنوات طويلة، وقد حرص مجلس دبي الرياضي منذ إنشائه على تعزيز علاقة دبي مع مختلف الأندية والمنتخبات العالمية لاستقطاب المزيد منها للاستفادة من روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

1973

وتعد دبي وجهة مثالية للأندية منذ ما يقرب من نصف قرن، عندما زارها فريق سانتوس البرازيلي عام 1973 بقيادة نجمه بيليه لخوض مباراة ودية أمام نادي النصر، الذي كان وراء استضافة كل الأندية الكبيرة بدبي خلال السبعينات مثل ساوباولـو البرازيلي وأرسنال الإنجليزي في 1976 وليفربول بمناسبة تدشين استاد آل مكتوم في 1978 وتونتهام وساوثهامبتون وأستون فيلا وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي وسلتيك وانتراخت فرانكفورت الألماني وهيركليس الهولندي، وريد ستار اليوغسلافي، إضافة إلى قدماء المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 وفي مقدمتهم نجماه بوبي تشارلتون وبوبي مور اللذين استضافهم العميد في 1975.

نقلة نوعية

وفي السنوات الأخيرة، حققت دبي نقلة نوعية في استقطاب أبرز الأندية والمنتخبات العالمية ونجوم الرياضة من مختلف الألعاب للتدريب أو العلاج أو قضاء الإجازات.

إشادة

وأكد حارب أن جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس سوبر دبي أشادت بظروف الإقامة وجودة الخدمات والمستوى العالي للمنشآت الرياضية سواء أكانت ملاعب كرة قدم أم مراكز اللياقة، حيث وجدت كل ما تحتاجه للتدريب وتجهيز لاعبيه للمرحلة الثانية في الموسم، وأضاف: ما قاله الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال والفرنسي لوران بلان مدرب ليون حول جودة الحياة في دبي والتطور المبهر على مستوى البنية التحتية شهادة نعتز بها وتحملنا مسؤولية أكبر للعمل أكثر فأكثر حتى تواصل دبي تألقها في استضافة الأندية العالمية.

وأضاف: اختيار هذه الأندية إقامة معسكراتها في دبي منذ سنوات وبشكل متكرر لم يأت من فراغ، بل لكونها وجدت فيها ما يلبي شغفها ويساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى قمة الجاهزية، خصوصاً أن الأندية الإنجليزية تستعد لبرمجة مضغوطة جداً على صعيد البريميرليغ وباقي الاستحقاقات.

وأوضح حارب أن دبي توفر بيئة متكاملة للأندية تشمل البنية التحتية المتميزة والفريدة وجودة الخدمات والإقامة الفخمة وسهولة التنقل إضافة إلى الطقس الرائع.

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