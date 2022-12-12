أرسنال يستعيد نجميه مارتينيلي وبارتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استعاد أرسنال الإنجليزي نجميه البرازيلي غابرييل مارتينيلي والغاني توماس بارتي اللذين أنهيا مشاركتهما في نهائيات كأس العالم، لينضما إلى معسكر الفريق المقام حالياً في دبي. ومن المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالثنائي العائد من كأس العالم في المباراة المقبلة التي يخوضها أرسنال ضد أي سي ميلان الإيطالي ضمن بطولة كأس سوبر دبي الثلاثاء المقبل. وكان أرسنال استعاد وسط الأسبوع الماضي السويسري جرانيت تشاكا بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بخسارة ثقيلة 6-1 أمام البرتغال. في المقابل لن يتمكن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، من الالتحاق ببعثة أرسنال بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعد إصابته مع منتخب البرازيل في مونديال قطر.

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