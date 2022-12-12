«موقف الإصابات» يحدد قائمة «الأزرق» لخليجي 25

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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ينتظر أن يعلن اليوم الجهاز الفني لمنتخب الكويت بقيادة البرتغالي روي بينتو القائمة الأولية للاعبين، تحضيراً للمشاركة في خليجي 25 المقرر إقامتها من 6 إلى 16 يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية.

وسيصدر بينتو القائمة عقب اجتماعه اليوم مع الجهاز الطبي للـ«الأزرق» بقيادة الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب من أجل الوقوف على حالة المصابين وخصوصاً لاعبي القادسية والعربي والسالمية، وسيقوم البناي خلال الاجتماع باستعراض قائمة اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة ومدى استجابتهم للعلاج والتأهيل ومدى إمكانية مشاركتهم مع «الأزرق» خلال الفترة المقبلة من عدمه.

ويبدأ منتخب الكويت مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم بجانبهما منتخبي الإمارات والبحرين حامل اللقب.

وأكد الدكتور عبد المجيد البناي أن اللاعبين المصابين يحظون بمتابعة كاملة من الجهاز الطبي للمنتخب حتى بعد عودتهم إلى أنديتهم، حيث يعاني بعض اللاعبين من إصابات متفاوتة، وكشف البناي أن غالبية الإصابات ناتجة عن سوء أرضيات الملاعب، وطالب البناي المسؤولين بضرورة إيجاد حل للمشكلة ، وتمنى أن يتعافى اللاعبون قبل انطلاق البطولة.

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