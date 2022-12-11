تعادل ثمين للجزيرة أمام شباب الأهلي في ذهاب كأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

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عاد الجزيرة من دبي، بتعادل مهم وثمين، مع مضيفه شباب الأهلي 2-2، وسجل للجزيرة عبد الله رمضان وأشرف بن شرقي في الدقيقتين 27 و32، وأدرك التعادل لشباب الأهلي يحيى الغساني وكارتابيا في الدقيقتين 55 و60 من عمر المباراة، التي جرت مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، ضمن الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من عبد الله رمضان، وارتطمت بجسد عزيز غاييف لاعب شباب الأهلي، وغيرت اتجاهها وسكنت المرمى، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، بناءً على إشارة من الحكم المساعد، ثم عاد واحتسب الحكم، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاف أشرف بن شرقي، الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 33، مستفيداً من كرة سددها اللاعب نفسه، وارتدت إليه من مدافع شباب الأهلي، ليعيد تسديدها في سقف مرمى «فرسان دبي».

وقلص شباب الأهلي الفارق في الدقيقة 55، برأسية قوية من البديل يحيى الغساني، بعد كرة عرضية من أحمد جميل، وأدرك كارتابيا التعادل لـ «فرسان دبي» في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من الغساني.

وألغى الحكم هدفاً سجله ديابي للجزيرة في الدقيقة 81، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ثم ألغى الحكم هدفاً سجله عمر خريبين لشباب الأهلي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويؤجل الحسم إلى لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

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