أستون فيلا يفوز على تشيلسي ويتوج بكأس التحدي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز فريق أستون فيلا بكأس التحدي الودية بفوزه على تشيلسي 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن المعسكر التدريبي للفريقين في العاصمة الإماراتية، استعداداً لاستئناف المسابقات عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.

سجل هدف المباراة الوحيد، جون ماكجين، في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

ولعب تشيلسي المباراة، وسط غياب عدد كبير من أبرز نجومه، باستثناء أوباميانغ وجورجينيو، اللذين خاضا اللقاء من البداية، إذ استعان غراهام بوتر مدرب «البلوز»، بلاعبي الأكاديمية، لتعويض النقص في الصفوف، فيما بدا أستون فيلا الأفضل على مدار شوطي اللقاء، نتيجة خوضه المباراة بأغلب لاعبيه الأساسيين، وشهدت المباراة تعرض أرماندو بروخا لاعب تشيلسي لإصابة قوية في الركبة، في الشوط الأول، خرج على إثرها من الملعب.

وحرص أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وغراهام بوتر مدرب تشيلسي، على الدفع بأكبر عدد من العناصر في المباراة، للاطمئنان على جميع اللاعبين، قبل العودة للمباريات الرسمية.

ويختتم تشيلسي معسكره في أبوظبي، والذي استمر لمدة أسبوع، إذ سيعود الفريق إلى إنجلترا لاستكمال استعداداته لمواجهة بورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج، فور انتهاء بطولة كأس العالم، فيما يخوض أستون فيلا مواجهة قوية ضد ليفربول، بنفس الجولة، يوم 26 ديسمبر الجاري، على ملعب فيلا بارك.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ 12، برصيد 18 نقطة.

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