العميد يقترب من نصف نهائي "أبوظبي الإسلامي" بهاتريك أنور

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تقدم النصر خطوة نحو نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الأسلامي بالفوز الذي حققه على مضيفه الظفرة 3-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم من ذهاب ربع نهائي المنافسة، ليسهل العميد مهمته في التأهل قبل جولة الأياب يوم الخميس المقبل.

ويدين النصر بالفوز لنجمه عبد الله أنور الذي أحرز الثلاثية "هاتريك" في الدقائق 18 و 43، 88 بعد أن قدم مستوى جيدا وكان من أبرز نجوم اللقاء بالأداء وهز الشباك.

وشهدت الحصة الأولى من اللقاء تفوقا كبيرا من جانب العميد الذي سيطر على مجريات اللعب ونجح في هز شباك مضيفه بهدفين، أمن بهما تقدمه، وفي الحصة الثانية نشط الظفرة وسعى لتعديل النتيجة ووجدا عددا من الفرص التي لم يستثمرها بشكل جيد قبل أن تستقبل شباكه الهدف الثالث الذي حطم اماله في التعديل وأنتهت عليه المواجهة.

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