أرسنال يستعيد نجميه مارتينيلي وبارتي في معسكر دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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استعاد أرسنال الإنجليزي نجميه البرازيلي جابرييل مارتينيلي والغاني توماس بارتي اللذان أنهيا مشاركتهما في نهائيات كأس العالم، لينضما لمعسكر الفريق المقام حاليا في دبي.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بالثنائي العائد من كأس العالم في المباراة المقبلة التي يخوضها أرسنال ضد أي سي ميلان الإيطالي ضمن بطولة كأس سوبر دبي الثلاثاء المقبل.

وكان أرسنال استعاد وسط الأسبوع الماضي السويسري جرانيت تشاكا بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بخسارة ثقيلة 1-6 أمام البرتغال.

في المقابل لن يتمكن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، من الالتحاق ببعثة آرسنال بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعد إصابته مع منتخب البرازيل في مونديال قطر

و تمثل كتيبة "المدفعجية" 7 منتخبات تشارك في نهائيات كأس العالم، من بينهم 3 لاعبين في قائمة منتخب إنجلترا، و2 في المنتخب البرازيلي، ولاعب لكل من منتخبات فرنسا، سويسرا، اليابان، أمريكا، وغانا.

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