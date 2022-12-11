نفاد تذاكر مباراة ميلان وليفربول في كأس سوبر دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي، عن أن تذاكر مباراة الجولة الأخيرة بين أي سي ميلان وليفربول غير متوفرة وانتهت بالكامل.

وتقام مباراة أي سي ميلان وليفربول الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن ختام البطولة التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي، ويشارك فيها أيضا أرسنال وأولمبيك ليون.

وأكدت الجنة المنظمة أن تذاكر مباراة أي سي ميلان وأرسنال المقررة الثلاثاء المقبل (13 ديسمبر) تشهد بدورها إقبالا كبيرا لكنها مازالت متوفرة حتى الآن.

وتشارك الأندية الأربعة بأبرز نجومها وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول و السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاعب أي سي ميلان.

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