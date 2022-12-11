صلاح يقود ليفربول أمام ليون في «سوبر دبي» اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مباراته أمام أولمبيك ليون الفرنسي الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس سوبر دبي التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 4 أندية أوروبية كبرى هي ليفربول وأرسنال وأولمبيك ليون وأي سي ميلان وتنظمها شركة «أي ام اتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات.

وتقام البطولة من 4 مباريات، حيث فاز أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي حالياً بـ37 نقطة في المباراة الافتتاحية على ليون صاحب المركز الثامن في الدوري الفرنسي بـ21 نقطة بثلاثية نظيفة وتتواصل منافساتها اليوم بلقاء ناري بين ليفربول الذي يحتل المركز السادس في البريمرليغ بـ22 نقطة مع ليون قبل مواجهة نارية تجمع أرسنال مع ميلان بعد غد، أما المباراة الأخيرة فتجمع بين ليفربول وميلان 16 ديسمبر الجاري.

ويسعى ليفربول للحاق بأرسنال متصدر البطولة حالياً بـ4 نقاط بعدما كسب 3 نقاط من فوزه على ليون ونقطة إضافية من فوزه بحصة ركلات الترجيح 2-1، حيث تنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويتم منح الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل ويحصل الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، ويتوج الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط بكأس سوبر دبي بنهاية البطولة.

في المقابل لا يملك ليون بديلاً عن الفوز على ليفربول لتعويض خسارته من أرسنال، لكن مدربه الفرنسي لوران بلان اعترف بصعوبة المهمة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه في الوقت الحالي وتركيزه على استعادة التوازن قبل استئناف مباريات الدوري الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

تعرضت استعدادات ليفربول لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لضربة قوية، مع إصابة لويس دياز خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي.

وسيخضع لويس دياز لمزيد من الفحوصات حول مشكلة ظهرت في التدريبات خلال معسكر الفريق في دبي وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لـ«الريدز» في تويتر.

وأصيب الجناح الكولومبي في ركبته خلال الهزيمة (2-3) أمام آرسنال في أكتوبر الماضي، وهي مشكلة توقع المدرب يورغن كلوب أن تستغرق 3 أشهر للشفاء.

ارتياح

وشعر ليفربول بالارتياح في ذلك الوقت، لعدم تعرض دياز لأضرار في الرباط الصليبي الأمامي ليتجنب الجراحة، وواصل الجناح الكولومبي (25 عاماً) عملية التأهيل وكان من المتوقع أن يشارك لبعض الوقت أمام ليون اليوم وميلان الجمعة المقبل في بطولة كأس سوبر دبي، للاستعداد لمباراة مانشستر سيتي في كأس الرابطة، ومواجهة أستون فيلا في 26 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مباراة للفريق بعد كأس العالم والتي لم تتأهل لها كولومبيا قبل أن يتم إلغاء هذه الخطط الآن وفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل»، في ضربة قوية لكلوب، الذي تعاقد مع دياز في أوائل العام الماضي.

لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى المدة التي سيبتعد فيها دياز أو ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية، لكن عودته إلى إنجلترا تشير إلى مدى خطورة الإصابة.

وكان دياز من ضمن بعثة ليفربول التي تتكون من 33 لاعباً الذين وصلوا إلى دبي الإثنين الماضي للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي والاستعداد للمرحلة الثانية من الموسم.

وضمت قائمة «الريدز» كلاً من أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه وخط الوسط كل تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياغو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس.

وضم خط الهجوم محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، وبن دوك .

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