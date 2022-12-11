3 ورش فنية لشرح استراتيجية تطوير منتخبات المناطق

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة 3 ورش فنية لشرح استراتيجية عمل المراكز لتطوير منتخبات المناطق، ومناقشة الخطة الجديدة لعمل مراكز التدريب الهادفة إلى توحيد المناهج التدريبية الخاصة بتأسيس وتطوير لاعبي منتخبات الفئات العمرية، ضمن رؤية 2038، وشارك في الورش مدربو منتخباتنا الوطنية ومدربو الفئتين السنيتين مواليد 2008 و2009 في أندية الدولة، وتطرق مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة إلى أهمية توحيد الفلسفة التدريبية في الأندية لتتماشى مع التدريبات المعتمدة والمتبعة في الحصص التدريبية لمراكز اتحاد الكرة، بهدف تقليل الفجوة الحالية الناتجة عن اختلاف طرائق التدريب في الأندية عنها في التجمعات التي تتم تحت إشراف مدربي مراكز التدريب.

وتناول ألبيرتو كونزاليس مسؤول مراكز التدريب، برنامج تدريبات المركز وكيفية تحديد الأيام الأنسب للتدريب، ونوع التدريبات اللازمة لتأسيس اللاعبين في هاتين الفئتين، كونها مرحلة مهمة في برنامج تأسيس لاعبي المنتخبات الوطنية وفقاً للأساليب المتبعة في العالم.

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