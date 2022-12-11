شباب الأهلي والجزيرة.. قمة كأس «ADIB» اليوم

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تنطلق، اليوم، جولة ذهاب الدور ربع النهائي، لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بمباراتين، يلعب في الرابعة و45 دقيقة الظفرة والنصر، باستاد حمدان بن زايد، ويلعب شباب الأهلي مع الجزيرة باستاد راشد، في السابعة و30 دقيقة في قمة خاصة.

ستكون مواجهة شباب الأهلي والجزيرة، من العيار الثقيل، وسبق لـ «فرسان دبي» الفوز على الجزيرة بالملعب نفسه بنتيجة 2 - 1 بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مع العلم أن شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس المحترفين برصيد 5 مرات، مقابل لقب وحيد للجزيرة، ولم يسبق لشباب الأهلي الخسارة عند استضافة الجزيرة في كأس المحترفين، وفاز في مباراتين 4 - 2 و4 - 0، مقابل تعادل وحيد.

وأكد ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض المباراة، وقال: سنلعب بتوازن، وستحسم التفاصيل الصغيرة اسم الفريق المتأهل، ونحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وهدفنا المنافسة على كل البطولات.

وكشف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عن خسارة جهود فلورين تاناسي للإصابة وأحمد العطاس لعدم الجاهزية، وقال: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في نيل بطاقة التأهل قبل جولة الإياب مع تقديم مباراة جيدة ترضي التطلعات.

حظوظ

وفي المقابل، تعد حظوظ الظفرة والنصر متكافئة، ويفتقد النصر جهود الغامبي داريو ديمبو بسبب البطاقة الحمراء التي نالها في مباراة البطائح، ومن المتوقع أن يلعب عبدالله أنور بديلاً عنه.

وأكد الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر أن فريقه يبحث عن نتيجة إيجابية لرفع معنويات الفريق، وقال: المباراة فرصة لزيادة الثقة، وأتمنى أن تكون مرحلة جديدة في بطولة نسعى أن نذهب بعيداً فيها، وأشار الصربي فيلسوفيتش مدرب الظفرة، إلى أن لاعبيه مطالبون بالتركيز والابتعاد عن الأخطاء بجانب الاستفادة من الفرص، ذاكراً أنه على ثقة بأن اللاعبين يدركون صعوبة المباراة.

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