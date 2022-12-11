جمعة العبدولي عطاء ربع قرن مع «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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غادر جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة أروقة النادي بعد مسيرة استمرت لنحو ربع قرن في قلعة «النواخذة»، وقبل أيام صدر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، وأشار العبدولي إلى أنه لن يترك العمل الرياضي الذي منحه الكثير ويسعى إلى خدمة الوطن عبر المنتخبات لو أتيحت له الفرصة. وأشار إلى أن مباراة فريقه أمام العين يوم الخميس الماضي ضمن الدور التمهيدي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر الأخيرة له برفقة «النواخذة» والذي يتمنى له التوفيق في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

ووصف العبدولي الفترة الماضية بأنها الأهم بالنسبة له في مسيرته الرياضية، وشهدت العديد من الإنجازات بعد تأهل الفريق 3 مرات إلى دوري المحترفين في إنجاز غير مسبوق على مستوى أندية الفجيرة إلى جانب التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى في مناسبتين، ونيل درع الدرجة الثانية.

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