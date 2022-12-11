اتحاد الكرة يستعد لإعلان قائمة «الأبيض» لـ «خليجي 25»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعتمد لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة، القائمة الموسعة للأبيض خلال الساعات المقبلة، والمرشحة للمشاركة في «خليجي 25»، تمهيداً لإرسالها إلى اتحاد كأس الخليج العربي وفق اللوائح، وسيرفع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم توصية بالأسماء التي تقترب من 35 لاعباً، وسيتم تصفية القائمة، قبل تجمع «الأبيض» في دبي 26 الجاري، إلى 26 لاعباً، من خلال اختيار اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً وصحياً، ويتخلل معسكر الإعداد لعب مباراة ودية مع لبنان يوم 30 الجاري، تكون بمثابة البروفة الأخيرة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل التوجه إلى البصرة يوم 2 يناير المقبل للمشاركة في «خليجي 25».

من جهة أخرى، يكثف اتحاد كأس الخليج العربي اتصالاته مع اتحاد الكرة العراقي للاطمئنان على جاهزية استضافة «خليجي 25» التي ستقام في البصرة من 6 إلى 19 يناير المقبل، ومن المقرر أن تصل بعثة اتحاد كأس الخليج إلى البصرة مطلع يناير المقبل لتولي الإشراف على كل خطوات التنظيم.

وحددت الأمانة العامة للاتحاد مواعيد اجتماع لجان البطولة، وتجتمع اللجنة الإعلامية 3 يناير، فيما سيكون اجتماع لجنتي المسابقات والحكام 4 يناير ويعقد في اليوم نفسه الاجتماع الفني الخاص بالمنتخبات المشاركة في البطولة فيما تبدأ المؤتمرات الصحافية للمنتخبات 5 يناير.

تضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات السعودية وعُمان واليمن والعراق، ويشارك منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب البحرين وقطر والكويت، وتقام مباريات الدور الأول لـ «الأبيض» بملعب الميناء الأولمبي، ويتقابل في أولى مبارياته مع البحرين 7 يناير، ويلعب مع الكويت وقطر 10 و13 منه.

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