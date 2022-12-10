بمشاركة محمد صلاح..ليفربول يستعد لظهوره الأول في كأس سوبر دبي

المصدر: وام

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس سوبر دبي 2022، حيث سيلتقي في مباراته الافتتاحية غداً الأحد مع فريق ليون الفرنسي، الذي كان قد خسر مباراته الأولى أمام أرسنال الخميس.

وشارك في مران ليفربول كل عناصره الأساسية المتواجدين معه حاليا، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، وزملائه فيرمينيو، و جيمس ميلنر، وتياجو ألكانتارا، وإليوت، ونابي كيتا، وكارفاليو، جوتا، ولويس دياز.

وفي إطار الخروج من روتين التدريبات اليومية، خاض صلاح رفقة زميله في الفريق تياجو ألكانتارا مباراة تحد في رياضة البادل تنس، ضد فريق ضم مدربه الألماني يورجن كلوب ومساعده بيب ليندرز، ونجح الثنائي صلاح والكانتارا في حسم نتيجة المواجهة لمصلحتهما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو لأبرز لقطات المواجهة الثنائية بين الفريقين في لعبة البادل تنس.

يذكر أن أرسنال الإنجليزي كان حقق الفوز أمسِ الخميس، في أولى مباريات البطولة على ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، ووفق لوائح البطولة لن يلتقي الفريقين الإنجليزيين معا، مثلما لن يلتقي فريقا ليون مع أي سي ميلان.

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