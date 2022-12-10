أحمد نور الله: «الفرسان» جاهزون لمواجهة الجزيرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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أكد الإيراني أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، جاهزية «فرسان دبي» لمواجهة الجزيرة، الذي يعد واحداً من الفرق التي تنافس دائماً على كل البطولات، ووعد بتقديم كل ما يملك مع زملائه لمساعدة الفريق في تحقيق الفوز، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. وبين أن تحضيرات شباب الأهلي سارت بصورة جيدة للقاء الجزيرة، وأكد أن الهدف هو الفوز.

وأشار إلى أن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، أكسبته خبرة إضافية، وتمنى أن يسخرها لخدمة فريقه ومساعدته في تحقيق الانتصارات، بداية من لقاء الجزيرة بعد غد، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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