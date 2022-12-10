«فنية المحترفين» تجهز جدول الدور الثاني

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تسعى اللجنة الفنية في رابطة المحترفين برئاسة حسن طالب، لوضع جدول مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، وتجهيز مواعيده،لرفع توصية لمجلس إدارة الرابطة لاعتماده، ويتوقف الدوري مرتين الأولى بسبب منافسات بطولة «خليجي 25» المقرر إقامتها في البصرة من 6 إلى 19 الجاري، والثانية في كأس غرب آسيا المقرر إقامته في الإمارات في مارس 2023، وكانت الرابطة أصدرت جدول مباريات الدوري حتى الجولة 12 من الدور الأول.

وتضع اللجنة الفنية حالياً اللمسات الأخيرة على استئناف الدوري يوم 19 الجاري بعد فترة توقف استمرت حوالي 36 يوماً لظروف التوقف الدولي بسبب مونديال قطر، وتقام 3 مباريات في اليوم الأول للجولة، ويلعب النصر مع دبا الفجيرة، والظفرة مع عجمان، والعين مع بني ياس، ويلتقي يوم 20 الجاري كلباء مع الشارقة، والوحدة مع خورفكان، الوصل مع شباب الأهلي، والبطائح مع الجزيرة.

صدارة

وكانت الجولة العاشرة، من دوري أدنوك للمحترفين، كشفت عن صدارة ثنائية للبطولة، بين شباب الأهلي والوحدة، برصيد 22 نقطة لكل منهما، مع مزاحمةٍ قوية من الوصل، الذي وصل للنقطة 21، متفوقاً على الشارقة الرابع بـ 20 نقطة، فيما تتساوى 4 فرق هي العين والجزيرة وعجمان وكلباء في رصيد 17 نقطة، ويقبع البطائح في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ويليه بني ياس وخورفكان برصيد 11 نقطة، بينما يحل النصر في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، يليه الظفرة برصيد 4 نقاط، ويتذيل دبا الفجيرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

صراع الهدافين

ويتصدر لابا كودجو «العين» قائمة الهدافين بـ 10 أهداف، وسط مطاردة مثيرة من علي مبخوت، «الجزيرة»،الهداف التاريخي لدورينا وصاحب الـ 9 أهداف، وفابيو ليما لاعب الوصل، صاحب الرصيد نفسه، ولم يبتعد جواو بيدرو، مهاجم الوحدة، عن صراع الهدافين، حيث سجل 8 أهداف، ويظهر ألكاسير لاعب الشارقة في القائمة بـ 6 أهداف؛ وهو نفس رصيد سفيان رحيمي لاعب العين.

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