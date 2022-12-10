«تمهيدي» أغلى الكؤوس يرفض المفاجآت!

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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غابت المفاجآت خلال المباريات الـ 15 في الدور التمهيدي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي شهدت بلوغ جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين المرحلة المقبلة عدا الوحدة ودبا الفجيرة، حيث غادر الوحدة المسابقة مبكراً على يد مضيفه شباب الأهلي بعد أن أوقعتهما القرعة سوياً وكان لابد من مغادرة أحدهما من دور الـ 16، وكذلك الحال بالنسبة لدبا الفجيرة الذي غادر أمام العين.

وتمكنت أربعة أندية هواة من بلوغ هذا الدور، وهي الإمارات والفجيرة وغلف اف سي والحمرية، في وقت فشل فيه 13 فريقاً من دوري الدرجة الأولى أمام الكبار وغادروا أجواء الكأس الغالية، كما أشهر قضاة الملاعب 50 بطاقة ملونة منها 3 بطاقات حمراء من نصيب كل من ثنائي بني ياس سواريز وصموئيل سوزا إلى جانب لاعب الذيد أحمد الحمودي وشهدت المباريات 55 هدفاً.

مواجهات مرتقبة

وتجمع مباريات دور ثمن النهائي التي تقام في 20 و21 فبراير من العام المقبل مواجهات من العيار الثقيل، تتمثل في لقاء الشارقة بطل النسخة الأخيرة بضيفه النصر.

وكانت القرعة قد أعفت الشارقة عن المشاركة في الدور التمهيدي باعتباره بطل النسخة الماضية، ويلعب العين ضد خورفكان وشباب الأهلي ضد الإمارات والجزيرة يواجه غلف اف سي وكلباء يلتقي البطائح وعجمان مع الحمرية، والوصل ضد الفجيرة وبني ياس يلاقي الظفرة.

أشواط إضافية

وشهدت مباراتان خلال هذا الدور التمديد لأشوط إضافية، وذلك خلال مباراة الفجيرة وحتا، وتمكن الذئاب من تحقيق الفوز في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 2- 1 وهي النتيجة نفسها التي تمكن بني ياس بها من حسم مباراته أمام مصفوت بعد التمديد أيضاً، ولم يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية من نقطة الجزاء خلال الدور الأول.

نجومية الجولة

ومنحت لجنة المسابقات جائزة اللاعب الأفضل في كل مباراة، وذلك لتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، وكانت الجوائز من نصيب كل من عبدالله رمضان لاعب الجزيرة خلال مباراة الفريق أمام بني ياس والبرازيلي غابرئيل فيرناندو الذي تألق أمام التعاون وسجل هدفي فريقه الحمرية خلال المباراة.

وكذلك السنغالي محمد ديوب لاعب غلف اف سي الذي وقع على هدفين في مرمى فرسان هيسبانيا، البرازيلي أريك لاعب العين بعد أن أحرز هدفاً وصناعته لآخر أمام النواخذة. واليوناني باناجوتيس محترف خورفكان، ودانيال بيسا لاعب اتحاد كلباء، ووليد عباس لاعب شباب الأهلي صاحب الهدف الوحيد في مرمى الوحدة، وخميس الحمادي لاعب بني ياس الذي كان نجم مباراة فريقه أمام مصفوت.

وأحمد عادل نجم الفجيرة صاحب الهدفين في مرمى الإعصار والبرازيلي ديغو فارياس محترف الإمارات الذي سجل سوبر هاتريك في مرمى الرمس وميشيل محترف الظفرة بعد أن وقع على هدفين من أهداف فريقة الثلاثة أمام بينونة، كما نال لاعب النصر الشاب عبدالله أنور نجومية فريقه أمام سيتي بعد توقيعه على هدفين من أهداف العميد الخمسة في مرمى سيتي.

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