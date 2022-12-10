نجوم ريال مدريد «سلاح» طيران الإمارات في كلاسيكو الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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تتطلع طيران الإمارات وريال مدريد إلى جذب انتباه عشاق كرة القدم من خلال إطلاق إعلانين لتشجيع العملاء على السفر هذا الشتاء عبر شبكة خطوط الناقلة التي تغطي أكثر من 130 وجهة، بما في ذلك دبي.

ويظهر في الإعلان الأول نجوم ريال مدريد لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وتوني كروس وهم يمررون الكرة في جميع أنحاء الملعب حتى تصل إلى جزر المالديف، التي تعد واحدة من أشهر وجهات العطلات على شبكة خطوط طيران الإمارات، ثم يسألون أنفسهم: هل يسافرون فقط، أم يسافرون بـ«تميّز دائم»؟

ويعكس الإعلان الثاني، الذي يظهر فيه اللاعبون الثلاثة أنفسهم، أهمية اتخاذ القرار الصحيح: ابتداءً من اختياركم القميص الذي سترتدونه لتشجيع فريقكم المفضل، والبقاء بمفردكم في المنزل لمشاهدة مباراة أو مع الأصدقاء، وحتى كيفية تنفيذ ركلة الجزاء أو إلى أين تذهبون في إجازة.

وسوف يُبث الإعلانان خلال ديسمبر الجاري على مختلف منصات الوسائط الاجتماعية في إسبانيا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا.

2011

وتوفر طيران الإمارات لعملائها مجموعة من الإجازات الشتوية، سواء لقضاء عطلة على الشاطئ أو داخل المدينة في دبي، أو في تايلند وبالي، أو الاسترخاء في إحدى جزر المالديف أو موريشيوس.

وترعى طيران الإمارات ريال مدريد منذ عام 2011، حيث جمعت هذه الشراكة بين اثنتين من أشهر العلامات التجارية في عالم الطيران وكرة القدم. وتواصل طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم، ربط ريال مدريد مع جماهير المشجعين في جميع أنحاء العالم من خلال أحداث مختلفة توفر لحظات من الإلهام والمرح والمتعة.

مكانة بارزة

وتحتل كرة القدم مكانةً بارزة ضمن محفظة رعاية طيران الإمارات. ويظهر وعد العلامة التجارية السفر بـ«تميّز دائم» في أبرز الأندية الأوروبية والعالمية، بما في ذلك «إيه سي ميلان» و«إس إل بنفيكا» و«أولمبيك ليون» وأرسنال، وبالإضافة إلى كرة القدم، تتمتع طيران الإمارات أيضاً بحضور قوي في الرياضات الكبرى الأخرى، مثل التنس والغولف والرجبي وسباقات الخيل.

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