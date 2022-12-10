أرتيتا: أرسنال يستمتع دائماً بزيارة دانة الدنيا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أنه وفريقه يستمتعون دائماً أثناء زيارتهم لدبي، نظراً للاهتمام الكبير الذي يحظون به، والظروف المناسبة للعب المباريات والتدريب، معرباً عن سعادته بالفوز في المباراة الأولى على أولمبيك ليون (3-0) ضمن بطولة كأس سوبر دبي أول من أمس.

وتصدّر أرسنال بطولة كأس سوبر دبي بـ4 نقاط بعد فوزه على ليون في المباراة (3 نقاط) وحصوله على نقطة إضافية لفوزه بركلات الترجيح (2 - 1). ويلتقي ليون مع ليفربول في المباراة الثانية غداً على استاد آل مكتوم، فيما يواجه أرسنال أي سي ميلان الثلاثاء المقبل ثم يلتقي ليفربول مع ميلان في المباراة الأخيرة 16 ديسمبر الجاري.

وقال أرتيتا عقب الفوز على ليون:«نحن نستمتع دائماً بالتواجد هنا، إنه مكان يتم فيه الاهتمام بنا بشكل جيد، حيث لدينا الظروف المناسبة للعب والتدريب، لعبنا أول مباراة لنا هنا عندما أصبحت مدرباً للفريق، كانت تجربة رائعة، لذا أشكركم جميعاً وكل من جعل هذا الأمر ممكناً، ومن الواضح أنني سعيد بالفوز على ليون وأعتقد أننا لعبنا بمستوى جيد.

عشق

وقال أرتيتا إنه زار دبي مع أفراد أسرته ولديه العديد من التجارب والذكريات الجميلة فيها، وأضاف: أستمتع كثيراً في دبي، وسعيد أيضاً للدعم الكبير الذي نجده فيها من محبي الفريق، ولدينا شراكة قوية مع طيران الإمارات ما عزز التقارب مع دبي.

وعن إصابة البرازيلي غابرييل جيسوس وعودته المتوقعة للفريق قال المدرب الإسباني:»لا يوجد جدول زمني لعودة جيسوس، نحن نعلم أنه احتاج إلى تدخل جراحي في الركبة، وعلينا أن نأخذ الأمور يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع ونرى إلى أين يمكن أن نصل بعد ذلك«.

ورداً على سؤال عما إذا كان أرسنال سيبحث عن مهاجم في يناير، أوضح أرتيتا:»أشعر أن فريقي جيد حقاً، وللأسف تعرضنا لإصابات، لكننا سنرى ما يمكننا القيام به لنكون أقوى، لدينا الكثير من اللاعبين ولدينا الكثير من لاعبي الأكاديمية، لدينا اللاعبون الذين يمكن أن يقدموا لنا الأداء والتناغم للحفاظ على أو تحسين ما نحن فيه«.

وأضاف: ما يؤثر علينا هو هويتنا كفريق، لأن جيسوس يعطينا الكثير، ما يمكننا القيام به هو تحديد الجدول الزمني ومتى يمكننا استعادته ثم ننظر في الخيارات المطروحة ونحاول اتخاذ القرار الصحيح».

سجل جيسوس خمسة أهداف وساهم بخمس تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ما ساعد في صعود أرسنال إلى صدارة الترتيب.

إصابة

وكان جيسوس قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد الكاميرون وخضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى بنجاح. وعن مشاركة مجموعة من اللاعبين من فريق تحت 21 عاماً، قال أرتيتا: «إنه أمر رائع، دائماً متواجدون معنا ويشاركون في برامجنا، نعلم أننا نريد منح الفرص للاعبين الشباب، ونحن عازمون جدًا على القيام بذلك، ووجودهم في المعسكر أمر رائع ويساعدهم على التطور، بعضهم في سن مبكرة وهم يؤدون ويحصلون على فرص مع الفريق الأول». وبشأن تأثير كأس العالم على مستويات أرسنال بسبب مشاركة أكثر من 10 لاعبين مع منتخباتهم في البطولة، قال أرتيتا: «لا أعرف كيف ستؤثر كأس العالم علينا، إنها تجربة جديدة للجميع، لقد حاولنا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، هذا المعسكر هنا مهم جدًا للقيام بذلك ومن المهم جدًا أيضًا الحصول على اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بأفضل طريقة بأسرع وقت ممكن».

حافز

إلى ذلك، وجه المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، الشكر إلى الشعب الإماراتي والجالية المصرية والعربية لما وجده من حفاوة استقبال منذ وصوله مع فريقه أرسنال إلى دبي والدعم الكبير الذي وجده على أرضية الملعب، ما شكل حافزاً لديه لتقديم مستويات قوية في المباراة بالرغم من عودته من الإصابة.

وأوضح أن فترة التوقف الحالية التي ركن إليها الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أفادته كثيراً من أجل استعادة لياقته بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري. وقال النني إنه يشعر بأنه بحالة جيدة واستعاد كامل لياقته ومتحمس للعودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي بنهاية كأس العالم.

وأكد النني أن فوز فريقه على ليون تحقق بفضل الجدية التي تعامل بها أرسنال مع المباراة لأنه يخوض جميع المباريات بجدية، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن اللقب لأن مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي مازال طويلاً وحافلاً بالعقبات التي يجب تخطيها خطوة بخطوة.

وعن المشاركات العربية في المونديال، قال: «المنتخبات العربية قدمت مستويات جيدة، ومستمتعون بأداء المنتخب المغربي في المونديال وأتمنى له التوفيق».

أهمية

أشاد محمد النني لاعب أرسنال بالقيمة الفنية لهذه البطولة التي تجمع بين 4 فرق أوروبية، هي: أرسنال وليفربول الإنجليزيان، وإي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وقال: «هذه المشاركة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، لأنها تأتي كمرحلة إعداد قبل استئناف النشاط المحلي في الدوريات الأوروبية، لذلك فإننا نخوض هذه البطولة بمنتهى القوة والحماس كما لو أنها بطولة رسمية لتحقيق أقصى استفادة، وهو ما ظهر في أداء الفريق بمباراته الأولى».

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