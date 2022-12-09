105 قنوات تلفزيونية نقلت المباراة بين أرسنال وليون

المصدر: دبي - البيان

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بلغ الحضور الجماهيري في مباراة أرسنال وليون 7450 شخصاً، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في المباراة المقبلة، التي تجمع ليون مع ليفربول، ونقلت 105 قنوات تلفزيونية حول العالم مباراة أرسنال وليون، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبي نقلاً عن قناة دبي الرياضية، ما يؤكد الشعبية الواسعة، التي يتمتع بها الفريقان على الصعيد العالمي وأهمية البطولة للترويج لدبي.

وتهدف البطولة التي من المقرر أن تقام بشكل سنوي على استاد آل مكتوم، لتعزيز قطاع السياحة الرياضية في دبي وتمهيداً لإطلاق المزيد من البطولات الرياضية الدولية، التي تجمع المزيد من الأندية الأوروبية الكبرى.

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