منصور بن محمد: بتوجيهات حمدان بن محمد نعمل على ترسيخ مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في الإمارات يجني ثمار رؤية ونهج القيادة الرشيدة في بناء الدولة وتبنيها التميز في مختلف القطاعات وكل ما يتم إنجازه من مبادرات ومشاريع نوعية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير واستقطاب أفضل العناصر في مختلف التخصصات.

وأكد سموه الاستمرار في تنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية التي تنسجم مع طبيعة التطور الذي تشهده مختلف مناطق دبي، وأن تكون الرياضة حاضرة ضمن المبادرات الجديدة التي تشهدها دبي، ومن بينها «أرياف وبراري» دبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الخطة الشاملة لتطويرها، التي تضم 2216 كيلومتراً مربعاً من المناطق الطبيعية، بما تحمله من آفاق كبيرة للتطور والنمو.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: يواصل القطاع الرياضي تحقيق المزيد من التطور على مستوى استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الرياضات، وكذلك المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية، كما تواصل السياحة الرياضية تحقيق المزيد من النمو من خلال توافد الزوار من مختلف دول العالم لحضور الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى التي تقام على مدار العام، ودعم فرقهم ومنتخباتهم المفضلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، والأعضاء هالة يوسف بدري، وسامي القمزي، ومريم الحمادي، وجمال حامد المري، وموزة المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

تنظيم

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي. تستضيف دبي هذا الشهر مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية، وأصبحت وجهة لأهم الأندية والنجوم من حول العالم. بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مختلف الشركاء نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي على الخارطة الرياضية العالمية». وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن توافد الفرق والمنتخبات الرياضية ونجوم وأبطال العالم في مختلف الرياضات يؤكد قدرة الدولة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والبطولات وجاذبيتها للاتحادات والمنظمات والأندية الرياضية العالمية لتنظيم البطولات والمشاركة فيها، إضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية وملتقيات دولية لتطوير الرياضة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية ومنشآت رياضية وسياحية تحظى باهتمام وزيارة نجوم الرياضة العالمية للاستفادة مما تقدمه من خدمات نوعية عالمية المستوى.

فعاليات

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الفعاليات الرياضية الدولية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال ديسمبر الجاري، وهي بطولة كأس سوبر دبي لكرة القدم باستاد آل مكتوم، بمشاركة ليفربول وأرسنال وميلان وليون، ودوري التنس العالمي في «كوكا كولا أرينا»، والبطولة الدولية للسباحة الإيقاعية في مجمّع حمدان الرياضي، وبطولة فزّاع الدولية الـ12 لرفعات القوة لأصحاب الهمم، وسباق كأس أوروبا لقوارب التنين بمشاركة 2000 رياضي من مختلف الدول، لتكون هذه البطولات امتداداً لبطولات وفعاليات كبرى أقيمت خلال نوفمبر الماضي، وفي مقدمتها بطولة العالم للبادل، الأكبر من نوعها في تاريخ اللعبة، إضافة إلى مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ17، وحفل النسخة 13 من جائزة دبي غلوب سوكر، اللذين استقطبا نخبة كبيرة من نجوم الرياضة والتدريب والإدارة في أكبر الأندية والاتحادات الكروية. وحظيت تلك الفعاليات بمتابعة إعلامية وجماهيرية دولية كبيرة، وتجاوز عدد مشاهداتها أكثر من 3.5 مليارات مشاهدة، من بينها 1.3 مليار مشاهدة على تطبيق «تيك توك».

نمو

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النمو للقطاع الرياضي، لا سيما في مجال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة والمعسكرات التدريبية، ودعم جهود المستثمرين ومنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى، الذين يجدون في دبي مجالاً رحباً لتطوير أعمالهم وتحقيق أهدافهم الرياضية وتأسيس بطولات وفعاليات رياضية جديدة في مجال صناعة الرياضة، حيث تضم دبي منشآت رياضية عالمية المستوى وشواطئ ومناطق مفتوحة، إضافة إلى منظومة تشريعية مرنة، تعزز نجاح هذا القطاع الحيوي في تحقيق المزيد من التطور والنمو.

تقارير

تم خلال الاجتماع الرابع الاطلاع على تقارير لجان التطوير والتميز الرياضي، وتطوير شركات كرة القدم، والاستثمار، وعلى ما تم إنجازه ضمن الدورة الثانية لمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي من خلال منح هذا الوسام للمدارس الحكومية والخاصة في دبي لتعزيز اهتمام المدارس بالرياضة ضمن العام الدراسي، من حيث الفعاليات والمنشآت الرياضية داخل المدارس.

واستعرض الاجتماع العناصر الجديدة ضمن الدورة التاسعة لبرنامج «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي منذ عدة سنوات بهدف تطوير منظومة العمل في أندية دبي وفق أحدث الممارسات وأنجحها في مختلف المجالات، حيث تم مناقشة دعم الدورة التاسعة للمواهب والناشئين في الأندية وشركات كرة القدم، وكذلك الأداء المالي فيهما. واستعرض مجلس الإدارة علاقات التعاون مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية بالدولة والعالم، وسبل تعزيزها، ودعم جهود تطوير القطاع الرياضي.

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