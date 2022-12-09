العين وبني ياس وعجمان وخورفكان تكمل دور الـ 16

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد صادق، محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت فرق العين وبني ياس وعجمان وخورفكان، أمس، دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب العين على دبا الفجيرة 4 - 0 باستاد هزاع بن زايد، في دور الـ 32، وسجل الأهداف لابا كودجو، من ركلة جزاء في الدقيقة (45+1) والبديل كايو كانيدو«هدفين» بالدقيقتين 75و 85، وايريك في الدقيقة 87.

وحقق بني ياس فوزاً صعباً على مصفوت بنتيجة 2 - 1، في الوقت الإضافي عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، تقدم خالد العطاس لبني ياس في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة وأدرك النيجيري جويل التعادل لمصفوت في الدقيقة 28، ولعب بني ياس الأشواط الإضافية بتسعة لاعبين لطرد الحكم كلاً من البرازيلي صامويل سوزا في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى «VAR»، الأرجنتيني سواريز في الدقيقة 106 لحصوله على الإنذار الثاني، ونجح البديل أحمد ربيع في إحراز الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 115، وتدخلت تقنية «VAR» في إلغاء هدف داوود علي «مصفوت» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وفاز عجمان على مضيفه العربي 3 - 0 سجل الأهداف حسين عبدالرحمن، وفراس بالعربي، والبديل البديل عبدالله عبد العزيزفي الدقائق 49 و 53 و 78، وتغلب خورفكان على العروبة 3 - 1، وأحرز الثلاثية اليوناني باناجيوتيس، والغاني بنجامين ايم والبرازيلي جونينهو وللخاسر علي حسن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز